"1인당 격려금 3000만원·임금 14% 인상하라"…삼성바이오, 창사 이래 첫 파업 위기

임단협 결렬 후 5월 파업 수순

임금 인상률·성과급 기준 충돌

삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 close 증권정보 207940 KOSPI 현재가 1,606,000 전일대비 21,000 등락률 +1.32% 거래량 27,116 전일가 1,585,000 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 코스피 5300선 하락 출발…코스닥도 약세 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 美 FDA '동물실험 대체' 본격화…삼성바이오, 44조 시장 정조준 전 종목 시세 보기 창립 이래 첫 파업 국면을 맞게 됐다.

29일 삼성바이오로직스 상생노동조합에 따르면 이날 오후 6시까지 진행된 파업 찬반 투표 결과 응답 조합원의 95.52%가 찬성했다. 전체 투표율은 95.38%(3508표)로 마감됐다. 삼성바이오로직스 노조는 앞서 사측과 13차례의 임금·단체협약 교섭에 실패한 이후 지난 24일부터 투표 절차에 돌입했다.

노조 측은 존림 대표가 귀국하면 비공식 협상을 진행한다는 계획이다. 합의에 이르지 못할 경우 다음달 21일 단체 행동을 시작으로 5월1일 전면 총파업에 돌입한다는 입장이다. 삼성바이오로직스 노조 가입자 수는 3689명으로 전체 임직원의 약 75%에 해당한다.

쟁점은 임금과 성과급이다. 사측은 총 6.2%의 임금 인상률과 격려금 200%, 교대수당 확대 등을 제시하며 교섭에 나섰지만 노조는 사측 제시안의 두 배가 넘는 평균 14% 수준의 인상률 요구하고 있다. 초과이익성과급(OPI) 기준도 영업이익의 20%를 재원으로 삼아야 한다고 노조는 주장한다. 여기에 임직원 1인당 3000만원의 격려금, 3년간 자사주 배정 등도 요구한 것으로 알려졌다.

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인사·경영권 관련 요구도 함께 제기됐다. 노조는 채용과 승진, 징계, 포상, 배치전환 등 인사제도 전반에 대해 사측이 노조와 사전 합의를 거쳐야 하고, 분할·합병·양도 등 경영권 관련 사안 역시 노사 합의 없이 추진할 경우 효력을 인정할 수 없다는 입장인 것으로 전해졌다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



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