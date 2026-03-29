자수성가한 中 의료미용사업가 위원훙

연애시절부터 롤스로이스 등 선물 공세

중국의 50대 여성 사업가가 자신보다 30세 어린 남성과 결혼하며 5000만위안(약 109억원)에 달하는 혼수품을 건네 화제다.

28일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국의 의료 미용 사업가 위원훙(55)은 2001년생 남성 류위천(25)과 이달 결혼했다. 두 사람은 지난해 하반기 처음 만나 교제를 시작했다.

30살 연하남과 6번째 결혼을 한 중국의 여성 사업가 위원훙(55). 사회관계망서비스(SNS) 캡처 AD 원본보기 아이콘

류위천은 위원훙 회사에서 모델로 활동한 것으로 알려졌다. 일부 소식통은 두 사람이 라이브 스트리밍 방송을 통해 소통하며 만났다고 주장했으며, 다른 소식통은 비즈니스 행사에서 소개받았다고 전했다. 위원훙은 연애 시절부터 류위천에게 롤스로이스와 메르세데스-벤츠 등 고가 선물을 쏟아부은 것으로 알려졌으며, 현금, 부동산 등 5000만위안 상당의 혼수품을 건넨 것으로 전해졌다.

이번 결혼은 위원훙의 6번째 혼인이다. 그는 46세 때에는 자신보다 21세 어린 알바니아 출신 모델 롤란도 레카이와 10년을 함께 살면서 아이도 낳았다.

류위천은 이번 결혼에 대해 "이런 삶을 계획한 적은 없었지만 이렇게 될 줄 누가 알았겠나"며 "그냥 내게 찾아온 것이다. 이런 기회를 마다할 사람이 어디 있겠나"라고 반문했다. 반면 평소 위원훙은 "여성은 행복을 얻기 위해 돈을 벌어야 한다"라거나 "남자는 믿을 수 없다. 오직 스스로 번 돈만이 진정으로 믿을 만하다"라고 자주 말한 것으로 전해졌다.

위원훙의 삶은 결혼은 물론 드라마틱한 성공 서사로도 주목받고 있다. 그는 중국 동북부 랴오닝성 다롄의 가난한 가정에서 태어났다. 아버지가 세상을 떠난 후 위원훙은 어머니와 남동생을 부양하기 위해 18세부터 미용 업계에 뛰어들었다. 눈썹 문신 기술자로 시작해 자신의 미용실을 차린 데 이어 2004년 홍콩에 영메리리얼인터내셔널그룹을 설립하며 의료 미용사업을 확장했다. 그의 사업체는 2005년에는 협력 매장이 150곳을 넘어설 정도로 급성장했다.

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하지만 사업이 커지는 과정에서 잡음도 일어났다. 문제가 된 것은 이른바 '도자기 인형' 시술로, 해당 피부 시술은 의학적 근거가 불분명하다는 지적에도 불구하고 고가에 판매됐다. 고객의 혈청을 뽑아 얼굴에 다시 주입해 피부를 재생시킨다는 이 시술의 가격은 회당 1만5000위안(약 330만원)이었다. 이 밖에도 위원훙은 2022년에는 47억위안(약 1조250억원)의 소득을 숨기고 1억4700만위안(약 320억원)의 세금을 탈루한 사실도 드러나 비판받았다.

김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



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