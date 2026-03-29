시니어 맞춤형 '이지 TV' 캐어유 서비스 도입

LG 버디, 두뇌건강 게임 등 콘텐츠 확대

LG전자 LG전자 close 증권정보 066570 KOSPI 현재가 112,000 전일대비 1,000 등락률 -0.88% 거래량 552,035 전일가 113,000 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 냉난방부터 급탕까지…LG전자, 히트펌프 新솔루션 유럽 첫 선 [클릭 e종목]LG전자, 엔비디아와 '로봇 깐부'될까…올해 영업익 61% 성장 기대 류재철 LG전자 CEO "올해 '로봇 사업' 원년…홈로봇·액추에이터 공급 추진" 전 종목 시세 보기 가 시니어 고객을 위해 'LG 이지 TV(LG Easy TV)'로 매장에 가기 전 키오스크 사용법을 미리 연습해보는 등 차별화된 콘텐츠를 확대한다.

LG전자가 출시한 '캐어유' 서비스 예시 화면. LG전자 AD 원본보기 아이콘

LG전자는 최근 스마트케어 기업 ㈜캐어유와 손잡고 시니어 맞춤형 라이프스타일 TV인 LG 이지 TV에서 키오스크 주문 연습을 할 수 있는 '캐어유' 서비스를 선보였다고 29일 밝혔다. 이는 시중 키오스크를 사용하는 시니어 고객들이 복잡한 화면 구성과 낯선 결제 절차로 어려움을 겪는다는 고객 목소리에서 착안한 것이다. 보건복지부가 발표한 '2023년 노인 실태조사'에 따르면 키오스크를 활용해 주문 및 접수를 할 수 있다고 답한 65세 이상 비율은 17.9%였다.

캐어유 서비스는 ▲햄버거 가게 ▲카페 ▲푸드코트 등 3가지 일상적인 키오스크 사용 환경들을 실제처럼 구현해 다양한 상황에서 키오스크 사용법을 쉽게 익힐 수 있도록 구성됐다. 예를 들어 햄버거 가게에서 키오스크로 주문하는 상황을 화면에 보여주며 음식 선택부터 결제까지 직접 체험할 수 있는 서비스를 제공한다.

LG전자는 시니어 고객을 위한 다양한 콘텐츠와 서비스를 지속 확대하고 있다. LG 이지 TV는 지난해 시니어 고객의 목소리를 반영해 하드웨어부터 소프트웨어, 편의기능까지 모두 맞춤형으로 개발한 제품이다. LG 이지 TV를 출시하며 공개한 'LG 버디' 서비스를 이동식 스크린인 'LG 스탠바이미 2'에 확대 적용하기도 했다. 카카오와 협업해 출시한 LG 버디는 영상 통화, 콘텐츠 전송 등 가족 간 소통 기능과 원격 제어를 지원하는 앱이다.

또 시니어 고객이 즐길 수 있는 두뇌건강 게임을 LG 이지 TV, 스탠바이미 2, 스탠바이미 Go에 탑재하기도 했다. LG전자는 LG 버디와 두뇌건강 게임을 다른 LG 스마트 TV로도 순차적으로 확대 적용할 계획이다.

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백선필 LG전자 디스플레이CX담당은 "키오스크 연습과 같은 시니어 고객과 가족들을 위한 서비스를 찾아내고 적용을 넓히는 것처럼 다양한 고객의 라이프스타일에 맞춘 TV 제품과 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



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