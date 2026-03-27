두산연강재단 학술상 시상

임상 지침·3D모델·로봇수술 성과 조명

간·췌장·담도 질환 치료 분야에서 임상 지침과 수술 기법 고도화가 이어지는 가운데, 국내 간담췌외과 연구 성과를 조명하는 학술 시상이 열렸다.

27일 열린 ‘제4회 두산연강 간담췌외과학술상’ 시상식에서 두산연강재단 이원재 대표이사(오른쪽에서 두 번째)와 (왼쪽 네 번째부터) 수상자인 성균관대학교 삼성서울병원 유진수 교수, 연세대학교 용인세브란스병원 노승윤 교수, 울산대학교병원 박정익 교수등 주요 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 두산연강재단 제공 AD 원본보기 아이콘

두산연강재단은 27일 인천 하얏트 리젠시 인천에서 '2026 두산연강 간담췌외과학술상' 시상식을 개최하고 수상자들을 선정해 시상했다고 밝혔다.

이번 시상식에서는 연세대학교 용인세브란스병원 노승윤 교수에게 1000만원, 성균관대학교 삼성서울병원 유진수 교수와 울산대학교병원 박정익 교수에게 각각 500만원의 상금과 상패가 수여됐다.

노승윤 교수는 '단순 간 낭종의 진단, 치료 및 예후: 임상 진료 지침' 논문을 통해 국내 간 낭종(물혹)에 대한 체계적인 진료 기준이 부족한 현실을 짚고, 표준 진료 지침을 제시한 공로를 인정받았다.

유진수 교수는 '간이식 시 대용량 간 증후군 예방을 위한 복강 3D 프린팅 모델 활용과 이식편 생존율 향상에 관한 연구'를 통해 환자 CT 영상을 기반으로 한 3D 모형 활용 시 이식편 생존율이 기존 방식보다 개선된다는 점을 입증했다. 이식편 생존율은 이식된 간이 환자의 체내에서 정상적으로 기능하며 유지되는 비율을 의미한다.

박정익 교수는 '단일공 담낭절제술의 수술 후 결과 비교분석: 다빈치 SP 및 Xi 로봇 수술과 복강경 수술의 성향 점수 매칭' 연구를 통해 로봇 기반 단일공 담낭절제술의 임상적 효과성을 확인해 수상했다. 단일공 담낭절제술은 배꼽 부위에 하나의 작은 절개만으로 담낭을 제거하는 수술 방식이다.

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두산연강 간담췌외과학술상은 국내 간담췌외과 분야의 연구 활성화와 학술 발전을 위해 2023년 제정됐으며, 올해까지 총 12명의 수상자를 배출했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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