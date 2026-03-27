폴스타가 폴스타 2 고객 대상으로 안드로이드 OS 13 적용과 네이버 웨일 탑재를 포함한 무선 소프트웨어 업데이트(OTA: Over-The-Air)를 진행한다고 27일 밝혔다.

OTA는 서비스센터 방문 없이 무선 통신을 통해 차량 소프트웨어를 업데이트하는 기능으로, 출고 이후에도 차량을 최신 상태로 유지할 수 있도록 지원한다.

폴스타는 27일 무선 소프트웨어 업데이트(OTA: Over-The-Air)를 진행한다고 밝혔다. 폴스타. AD 원본보기 아이콘

이번 'P5.0.10' 업데이트는 운영체제를 안드로이드 13으로 업그레이드하는 것을 비롯해 인포테인먼트 시스템 전반의 성능 및 안정성을 개선했다. 또한 후방 카메라 관련 오류도 함께 수정했다.

특히 이번 업데이트를 통해 폴스타 2에 네이버 웨일이 새롭게 적용된다. 네이버 웨일은 스마트폰 기반 사용자 경험을 차량 인포테인먼트 환경으로 확장한 서비스로, 다양한 앱을 웹 형태로 제공한다.

이를 통해 폴스타 2 고객은 차량 내에서 웨이브, 쿠팡플레이 등 OTT 서비스를 비롯해 유튜브 뮤직 등 음악 스트리밍, 네이버 웹툰 및 e북 등 다양한 엔터테인먼트 콘텐츠를 이용할 수 있다.

티맵(TMAP) UI/UX 개선도 포함됐다. 운전자 중심 인터페이스를 적용해 시인성과 조작 편의성을 높였으며, 검색 UX 및 환경설정 UI 개선을 통해 보다 직관적인 이용 환경을 제공한다. 해당 업데이트는 폴스타 4에도 연내 적용될 예정이다.

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함종성 폴스타코리아 대표는 "이번 업데이트를 통해 인포테인먼트 기능과 안정성을 강화해 고객들이 보다 편리하게 차량을 이용할 수 있도록 했다"며 "앞으로도 지속적인 소프트웨어 업데이트를 통해 차량의 기능과 사용자 경험을 지속적으로 발전시켜 나갈 것"이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



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