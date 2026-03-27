위버스브레인, '식도락 일본어' 출시
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일본 여행 위한 굿즈 제공
위버스브레인은 일본어 학습 서비스 '돈버는일본어'에 신규 과정 '식도락 일본어'를 추가했다고 27일 밝혔다.
'식도락 일본어'는 보상형 외국어 학습 서비스 '돈버는일본어'에 추가되는 새로운 학습 커리큘럼이다. 라멘, 야키토리, 소바 등 한국 여행자들이 자주 찾는 종류의 음식을 중심으로, 현지 식당에서 바로 활용할 수 있는 상황별 대화를 집중적으로 다뤘다.
위버스브레인은 일본어 학습 서비스 '돈버는일본어'에 신규 과정 '식도락 일본어'를 추가했다고 27일 밝혔다. 위버스브레인
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총 40일 과정으로, 상황별 약 10문장의 대화를 반복 시청하고 핵심 어휘 학습과 말하기·실전 적용 훈련을 병행하도록 설계됐다. 학습 몰입도를 높일 수 있도록 일본 현지 미식 노트, 회화 노트 등 굿즈도 함께 선보인다.
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위버스브레인 관계자는 "이번 '식도락 일본어'는 여행 상황에서 바로 활용할 수 있는 실전 중심 콘텐츠로, 식도락 테마를 더해 학습의 재미를 높였다"며 "앞으로도 여행, 취미, 실생활 등 목적에 맞춘 외국어 학습 콘텐츠를 지속해서 확대해 학습 경험과 활용도를 함께 높여 나가겠다"고 했다.
최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
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