삼진제약은 24일 서울 마포구 서교동 본사 강당에서 제 58기 정기주주총회를 개최하고 지난해 매출 3091억원과 영업이익 268억원 달성에 대한 경영실적 성과를 보고했다.

이에 따른 주주가치를 제고하고자 전년과 동일한 주당 800원의 현금 배당을 결정했다고 밝혔다. 주요 안건인 조규석·최지현 대표이사의 사내이사 재선임과 민경훈 사외이사 선임은 원안대로 가결됐다.

삼진제약은 24일 서울 마포구 서교동 본사 강당에서 제 58기 정기주주총회를 개최했다. 삼진제약 AD 원본보기 아이콘

이어진 주요 경영전략 보고에서 삼진제약은 올해를 미래 경쟁력을 좌우할 중요한 시기로 인식하고 ▲수익성 제고를 위한 성장 축 다각화 ▲수익성 중심 사업구조 재편 ▲미래 경쟁력을 위한 핵심 R&D 역량 강화 ▲전사적 내실경영 지속 추진 등 실질적 목표 달성을 위한 중장기 성장 전략을 수립하였으며, 이를 실행해 나갈 것이라고 밝혔다. 아울러 지역사회와 상생하는 책임 있는 ESG(환경·사회·지배구조)경영으로 사회적 신뢰 확보 및 기업 가치를 제고하여 이를 통한 지속 가능한 성장을 이뤄나갈 것이라고 강조하였다.

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마지막으로 조규석 대표이사는 "지난 한 해 주주 여러분의 변함없는 관심과 성원, 그리고 임직원의 헌신 덕분에 어려운 경영환경 속에서도 중장기 성장 기반을 공고히 할 수 있었다"며 "올해는 그 어느때보다 엄중한 경영환경이 예상되지만, 위기를 기회로 전환할 수 있는 지속 가능한 경쟁력 확보를 통해 이를 반드시 극복해 나갈 것"이라고 밝혔다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



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