강북삼성병원 연구진

상급 센터 생존율 64.9%, 일반 센터의 2.2배

장비 격차는 미미

"전문의·간호 인력과 적극 치료가 변수"

임신 22~23주에 태어난 초미숙아의 생존율이 병원 간 최대 2배 이상 차이를 보이는 것으로 나타났다. 차이를 만든 핵심 요인은 의료 장비가 아니라 숙련된 의료진과 치료 시스템이 꼽혔다.

전가원 강북삼성병원 소아청소년과 교수. 강북삼성병원 AD 원본보기 아이콘

강북삼성병원은 전가원 소아청소년과 교수 연구팀이 2013년부터 2022년까지 한국신생아네트워크에 등록된 초미숙아 919명을 분석해 이같은 결과를 확인했다고 25일 밝혔다.

연구팀은 신생아 치료 역량에 따라 의료기관을 두 그룹으로 나눠 생존율을 비교했다. 그 결과 치료 수준이 높은 기관의 생존율은 64.9%로 나타났고 상대적으로 낮은 기관은 29.3%에 그쳤다.

두 그룹 간 고빈도 인공호흡기 등 주요 장비 보유 수준은 유의미한 차이가 없었다. 국내 대부분 병원이 필수 장비를 갖춘 상황에서 생존율 격차는 다른 요인에서 비롯된 것으로 분석됐다.

차이를 만든 것은 인력과 치료 전략이었다. 생존율이 높은 기관은 신생아 전문의와 야간 근무 의사 수가 더 많았고 간호 인력과 전문 간호사도 충분히 확보돼 있었다.

적극적인 치료 개입도 뚜렷한 차이를 보였다. 상급 기관에서는 산전 스테로이드와 항생제 투여 비율이 높았고 출생 직후 폐계면활성제 투여 등 초기 치료가 적극적으로 시행됐다.

전 교수는 "이번 연구는 초미숙아를 살리는 핵심 동력이 숙련된 의료 인력 및 적극적인 치료 시스템에 있다는 것을 보여주는 결과"라고 말했다.

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이어 "생존 한계에 있는 아기들의 생존율을 상향평준화하기 위해서는 장비 지원을 넘어 신생아 전문의와 간호 인력 확충을 위한 정책적 지원이 필수적"이라며 "고위험 산모가 적기에 최적의 인력을 갖춘 병원으로 전원 될 수 있는 관리 체계가 구축돼야 한다"고 말했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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