"현장 분위기 싸늘해져…공관위 유념하길"

김재원 국민의힘 최고위원은 23일 당내 공천 갈등과 관련 "당 지지자 일부가 공천에 반발하고 떠나가면 지방선거 과정이 더 어려워질 수 있다"면서 "앞서 당은 공천에 적용할 규칙·원칙을 발표한 적이 있는데, 지금이라도 이를 지켜가면서 공천해야 한다"고 말했다.

김 최고위원은 이날 오전 최고위원회의에서 "최근 진행되는 지방선거 공천이 행여 당 지지자조차 양분하거나, 지지자들이 떠나가게 될 수 있다는 생각이 든다"면서 이같이 밝혔다. 김 최고위원은 국민의힘 경북지사 공천을 신청, 예비경선을 통과해 현직인 이철우 지사와 본경선에서 맞붙을 예정이다.

김재원 국민의힘 최고위원이 9일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

김 최고위원은 "지방선거를 앞두고 당 분위기가 굉장히 어려워지고 있다는 사실을 몸으로 느낀다. 현장에서 분위기가 냉랭하게 변해가고 있는 것도 사실"이라면서 "이는 우리가 여러 가지로 잘못한 점도 있겠지만 앞으로 이 상황을 관리해 나가는 노력이 절실하다는 것을 의미한다"고 했다.

이어 김 최고위원은 "지금 발표되는 공천 내용을 보면, 당연히 배제돼야 할 사유도 배제하지 않고 감점 사유를 근거로 공천에서 배제한다든지 하는 일이 자주 일어나고 있다"면서 "감점을 감수하고 경선에 임하겠다고 한 사람은 공천에 (원천) 배제되다 보니 반발하는 일이 벌어진다"고 짚었다.

AD

김 최고위원은 또 최근 컷오프(공천배제)된 후보들이 법원에 가처분 신청을 제기하고 있는데 대해선 "당 내부 운영에 사법 심사의 잣대를 들이밀고, 이로 인해 또다시 당이 어려움에 빠지는 악순환이 되풀이되고 있다"면서 "이런 점을 공천관리위원회가 유념해 주길 각별히 부탁드린다"고 했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>