개인 SNS 통해 경전철 매력 홍보

4월 5일까지 전자우편으로 신청 접수

경기 용인특례시(시장 이상일)는 오는 4월 5일까지 용인의 대표적인 철도인 용인경전철을 활성화하고자 '용인경전철 서포터즈'를 모집한다고 23일 밝혔다.

용인경전철 서포터즈 모집 홍보물. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

서포터즈는 경전철 이용객의 시각으로 경전철 이용 정보, 경전철 주변 관광지·맛집, 지역 행사 등을 사진·글·영상 콘텐츠로 제작해 블로그, 페이스북, 인스타그램 등 개인 사회관계망서비스(SNS)를 통해 알린다.

지원 자격은 용인경전철에 관심이 많고, SNS 활동이 가능한 시민, 지역 소재 학교에 다니는 고등학생 등 청소년과 대학생이다.

4월 5일까지 시 누리집 '시정·소식' 또는 용인경량전철㈜ 홈페이지 '공지사항'을 참고해 전자우편으로 지원하면 된다.

서포터즈로 선발되면 약 6개월간 활동한다.

자원봉사 시간 인정을 받을 수 있으며, 온라인 활동 실적에 따라 우수 활동자는 연말에 표창장을 받을 수 있다.

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용인시 관계자는 "이용객의 관점에서 용인경전철을 소개하고, 이용 체험을 바탕으로 주변 맛집과 지역 행사 등을 스토리텔링 방식으로 전달해 '용인경전철 활성화'에 기여할 창의적이고 열정적인 분들의 많은 참여를 기대한다"고 말했다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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