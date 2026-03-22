하나금융, 한국경제인협회 등과 4자간 협력체계 구축

금융인프라 활용해 진로탐색·불법도박 예방교육 돕기로

하나금융그룹이 심리·정신적 사유 등으로 학교를 떠난 '학교 밖 청소년'의 자립과 재도약을 지원한다.

함영주 하나금융그룹 회장(가운데)이 20일 오후 서울 여의도 FKI타워에서 한국경제인협회, 한국청소년상담복지개발원, 한국교육방송공사와 사회공헌 프로젝트 '청년愛 YOUTH BRIDGE' 추진을 위한 4자간 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터) 유시춘 교육방송공사 이사장, 한정원 청소년상담복지개발원 이사장, 함영주 회장, 류진 경제인협회장, 김유열 교육방송공사 사장. 하나금융 제공. AD 원본보기 아이콘

하나금융은 지난 20일 한국경제인협회, 한국청소년상담복지개발원, 한국교육방송공사와 이같은 내용의 '청년愛 YOUTH BRIDGE' 추진을 위한 4자간 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.

학교 밖 청소년은 만 9세~24세 청소년 중 초등학교·중학교 입학 후 3개월 이상 결석하거나 취학의무를 유예한 경우, 고등학교에서 제적·퇴학 처분을 받거나 자퇴한 경우, 고등학교에 진학하지 않은 경우를 말한다.

각 기관은 전문성을 바탕으로 한 프로그램 운영 등 '학교 밖 청소년'을 위한 통합지원체계 구축에 뜻을 모았다. 하나금융은 학교 밖 청소년의 사회적응과 자립역량을 강화하기 위해 다양한 금융 인프라를 활용한 진로탐색 활동, 금융교육 프로그램, 불법도박 예방교육 등 현장 중심의 특화 프로그램을 기획·운영할 계획이다.

한국경제인협회는 이번 프로젝트의 기획과 총괄 운영을 담당하며 산업 현장의 네트워크와 인프라를 활용한 대안교육 모델을 설계·운영해 학습 공백을 메운다. 성평등가족부 산하 공공기관인 한국청소년상담복지개발원은 전국 222개 꿈드림센터의 네트워크를 활용해 지원 대상자를 발굴하고 자문 역할을 담당한다. 교육방송공사는 온라인 콘텐츠 제작, 온라인 교육 플랫폼 구축·운영에 나설 계획이다.

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함영주 하나금융 회장은 "이번 프로젝트는 어려움을 겪고 있는 '학교 밖 청소년'의 재도약을 위한 다리가 되어 줄 것"이라며 "'학교 밖 청소년'을 위한 보살핌은 우리 사회가 힘을 합쳐야 할 중요한 과제인 만큼, 그룹도 모든 구성원이 하나돼 청소년의 미래를 위해 아낌없는 응원과 전폭적인 지원을 이어 나갈 것"이라고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



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