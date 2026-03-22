시, 고령친화도시 조성위원회 개최

경기 용인특례시(시장 이상일)는 지난 20일 고령친화도시 조성위원회를 개최했다고 22일 밝혔다.

20일 시청에서 열린 용인특례시 고령친화도시 조성위원회 회의 모습. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 시청 비전홀에서 열린 회의에서는 '제1기 고령친화도시 조성 기본계획'에 따라 올해 연차별 실행계획(안)을 심의했다.

또, 지난해 고령친화도시 조성사업 추진 성과를 보고하고, 지역 내 어르신을 위한 정책의 발전과 추진 방향에 대해서도 다양한 의견을 나눴다.

시는 세계보건기구(WHO) 고령친화도시 가이드라인을 반영해 올해 4대 전략과 9개 중점과제, 총 65개 사업을 추진한다. 사업은 ▲교통 ▲주거 ▲교육 ▲건강 ▲사회참여 등 다양한 분야에 걸쳐 운영한다.

이 가운데 ▲용인 경전철 에스컬레이터 속도조절 사업 ▲우선배려대상 셀프 주유 서비스 ▲노인인권지킴이 ▲용인시니어아카데미 ▲책 읽는 경로당 프로그램 등의 신규사업은 어르신 삶의 질 향상을 위한 생활밀착형 행정이 될 것으로 기대된다.

용인시 관계자는 "110만 인구를 넘어선 용인특례시는 초고령화사회에 대비한 정책을 선제적으로 펼쳐 나갈 것"이라며 "어르신들이 행복한 노후를 누릴 수 있도록 지속적인 예산 확보와 정책 발굴에 노력하겠다"고 말했다.

용인시의 65세 이상 고령인구는 2026년 1월 기준 18만 8030명으로 용인의 인구 중 17.23%를 차지하고 있다.

20일 시청에서 용인특례시 고령친화도시 조성위원회 회의를 연 후 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

시는 초고령사회 진입을 앞두고 2022년 '고령친화도시 조성에 관한 조례'를 제정했고, 2024년 'WHO 고령친화도시 인증'을 획득했다.

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또 어르신에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 정책들의 성과를 인정받아 지난해에는 '고령친화도시 정책 대상' 최우수상과 매니페스토 우수사례 경진대회 '빈틈없는 초고령화 정책' 부문 최우수상을 수상하는 성과를 거뒀다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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