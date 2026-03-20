시, 광명시민체육관서 개최

현장면접·직무컨설팅·체험까지 한자리

30여 개 기업 참여…현장 면접 진행

경기 광명시(시장 박승원)가 현장면접·직무컨설팅·직업체험을 한자리에 모아 구직자와 기업을 잇는 취업 기회의 장을 마련했다.

'2026년 광명시 일자리박람회' 개최 포스터. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 오는 26일 오후 2시부터 5시까지 광명시민체육관에서 '2026년 광명시 일자리박람회'를 개최한다.

이번 박람회는 기업의 구인난 해소와 구직자의 취업 기회 확대를 위해 마련된 행사로, 광명시를 비롯해 금천구, 구로구 등 인근 지역의 30여 개 기업이 참여한다. 현장에서는 채용 면접과 이력서 접수 대행이 동시에 진행될 예정이다.

이 중 25개 기업은 행사 당일 현장 면접을 통해 직접 채용을 진행하며 5개 기업은 이력서 접수 대행 방식으로 적합한 인재를 선발한다.

박람회장에는 ▲1대1 현장 면접이 이뤄지는 채용관 ▲청년 대상 창업, 제조·기술, 경영·서비스 분야별 직무분석 및 컨설팅 ▲타로적성검사, 이력서 사진 촬영, 스트레스 검사, 퍼스널컬러 진단 등 취업지원 프로그램이 운영된다.

또한 ▲인생네컷 ▲직업체험존 등 다양한 체험형 부대행사도 무료로 즐길 수 있다. 특히 직업체험존에서는 건물위생관리 분야(창틀 스팀청소, 배낭형 청소기 사용법 등) 체험 등으로 실무를 간접 경험할 수 있다.

참여기업 목록을은 광명시청 누리집 고시공고 게시판에서 확인할 수 있다.

청년 대상 직무분석 및 컨설팅은 광명일자리센터로 사전 신청한 경우에만 이용할 수 있다.

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박승원 광명시장은 "이번 박람회는 구직자와 기업이 한자리에서 만나 실질적인 취업으로 이어지는 기회의 장이 될 것"이라며 "취업을 희망하는 시민 누구나 자유롭게 참여할 수 있으니 많은 관심과 참여를 바란다"고 밝혔다.

광명=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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