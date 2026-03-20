6월30일까지…일임형ISA·연금저축펀드 신규가입·이전고객 대상
ISA 만기자금 중 연금상품 300만원 이상 입금고객 전원 쿠폰지급

KB국민은행은 오는 6월30일까지 절세상품 고객 대상 이벤트를 진행한다고 20일 밝혔다.


KB국민은행, 절세상품 이용고객 경품 이벤트
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이벤트는 일임형 개인종합자산관리계좌(ISA) 또는 연금저축펀드 신규 가입 및 이전 고객을 대상으로 한다.

먼저 일임형ISA 500만원 이상 신규 가입하거나 이전한 고객과 일임형ISA 및 연금저축펀드를 각각 100만원 이상 신규 가입한 고객 중 추첨을 통해 ▲아이패드 에어 11(1명) ▲LG 프라엘 써마샷 얼티밋(2명) ▲서울신라호텔 더 파크뷰 2인 식사권(3명) ▲올리브영 기프트카드 1만원권(500명)을 제공한다.


또한 ISA(신탁형·일임형) 만기자금 중 연금상품(개인형 퇴직연금(IRP)·연금저축펀드)에 300만원 이상 입금한 고객 전원에게 ISA일임형 신규 가입 시 이용할 수 있는 KB금융 KB금융 close 증권정보 105560 KOSPI 현재가 155,500 전일대비 200 등락률 -0.13% 거래량 543,922 전일가 155,700 2026.03.20 14:18 기준 관련기사 KB국민은행, 2금융권 대환상품 'KB국민도약대출' 출시…"포용금융 확대" 국민연금, 최윤범엔 '미행사'…고려아연 이사회, 8대6까지 좁혀질수도 코스피 12% 대폭락했던 날, 큰손 국민연금은 이 종목 '줍줍'했다 쿠폰 5만원권 1매를 지급하는 이벤트도 진행한다.

자세한 내용은 KB국민은행 홈페이지와 KB스타뱅킹에서 확인할 수 있다.

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KB국민은행 관계자는 "이번 이벤트로 많은 고객들이 세제혜택과 경품 혜택을 함께 누리길 바란다"고 말했다.


문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
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