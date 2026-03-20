국내 최초 가상자산 거래소 코빗이 임직원을 대상으로 '2026 컴플라이언스 교육'을 진행했다고 20일 밝혔다.

국내 최초 가상자산 거래소 코빗이 임직원을 대상으로 '2026 컴플라이언스 교육'을 진행했다고 20일 밝혔다. 코빗 AD 원본보기 아이콘

이번 교육은 내부통제 실효성을 강화하고 준법 경영 문화를 확산하기 위해 마련됐다. 교육 내용은 ▲ 가상자산 이용자보호법 준수 ▲ 디지털자산 거래소 공동협의체(DAXA) 자율규제 규정 숙지 ▲ 최신 내부통제 미비 사고 사례 분석 등이었다.

특히 실제 사고 사례를 분석하는 시간을 통해 임직원이 잠재적 리스크를 사전에 인지하고 예방할 수 있도록 했다.

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오세진 코빗 대표는 "앞으로도 체계적인 교육과 철저한 내부 관리 체계를 통해 고객이 안심하고 이용할 수 있는 신뢰받는 거래소를 만들어 나갈 것"이라고 말했다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



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