'심리부검'으로 청소년 자살 예방…관계부처 협력체계 가동

복지부-교육부-성평등부-경찰청, 업무협약 체결

정부가 청소년 자살을 막기 위해 유족 면담과 기록 분석을 통해 위기 징후를 세밀하게 파악하는 맞춤형 예방 대책 마련에 나선다.

보건복지부와 교육부, 성평등가족부, 경찰청은 20일 서울 중구 프레지던트호텔에서 '청소년 심리부검 사업 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

심리부검이란 자살 사망자의 유족과 지인 등을 면담하고 상담 기록 등을 분석해 자살 원인을 추정·검증하는 과학적 조사 방법이다. 이번 업무협약은 현재 성인 대상으로만 시행 중인 심리부검을 내년부터 청소년 대상으로 확대해 근거 기반 청소년 자살 예방 활동을 지원하기 위해 체결됐다.

협약에 따라 복지부는 청소년 심리부검 사업을 총괄하고 면담 도구·지침 개발 및 심리부검 수행을 담당한다. 교육부는 학생 자살 관련 자료를 수집·제공하고, 유족·교사·상담사 등의 심리부검 참여를 지원한다. 성평등부는 학교 밖 청소년의 심리상담 기록 등 자살 관련 자료를 수집·제공하고 사례 발굴 및 홍보에 협조하며, 경찰청은 청소년 자살 사건 발생 시 유족 연락처 등 수사 관련 자료를 제공하게 된다.

이형훈 복지부 제2차관은 "청소년 자살은 개인의 문제가 아니라 사회 전체가 함께 대응해야 할 구조적인 문제"라며 "심리부검을 통해 숨겨진 자살 위험 신호를 발굴하고, 과학적 근거를 토대로 한 청소년 자살 예방 정책을 마련해 나가겠다"고 말했다.

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최교진 교육부 장관은 "청소년 심리부검 사업은 청소년들의 고민과 아픔을 이해하고 위기 징후를 면밀히 파악함으로써 촘촘하고 안전한 마음건강 지원체계를 구축하기 위한 출발점"이라며 "학생 사망 사건과 관련한 자료 수집 및 제공, 유족·교사·상담사 등의 심리부검 참여가 원활히 이뤄질 수 있도록 최선의 조력을 다하겠다"고 전했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



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