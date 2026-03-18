[미국-이란 전쟁]美, 이란 공격용 자폭형 드론 '루카스' 대량 생산

미 국방부 "대규모 양산 가능해져"

미국이 최근 이란을 공격하는 데 사용한 자폭형 드론을 자국 내에서 대량 생산한다고 밝혔다.

월스트리트저널(WSJ) 등 주요 외신은 미 국방부 고위 관계자의 말을 인용해 미국이 '루카스' 공격 드론의 대량 생산을 계획하고 있다고 17일(현지시간) 보도했다.

'저비용 무인 전투 공격 시스템(LUCAS·Low-Cost Uncrewed Combat Attack System)'의 약자인 루카스 드론은 미국 기업 스펙트레웍스가 제조한다. 이 드론은 이란의 샤헤드 드론을 미국에서 복제한 모델로, 현재 중동 전역에 배치돼 운용되고 있다. 미 국방부는 이란 공습 전 중동에 이 드론을 운용하는 부대를 파견했다.

에밀 마이클 미 국방부 연구공학 담당 차관은 이날 미국에서 열린 산업 콘퍼런스에서 "불과 몇 년 만에 드론 제조 기술을 지속해서 개량해 왔으며, 이제는 대규모로 양산할 수 있는 수준에 이르렀다"고 말했다. 이어 "지금까지 매우 잘 작동하고 있다"며 이 드론을 "무기고의 유용한 도구"라고 덧붙였다.

그는 스펙트레웍스가 이미 수십 대의 드론을 제조했다고 밝혔다. 다만 미군은 실전에서 얼마나 많은 루카스 드론을 사용했는지는 공개하지 않았다.

루카스 가격은 대당 5만5000달러(약 8000만원)로 추정된다. 작전 반경은 740㎞를 넘는다.

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이란은 미국과 이스라엘 공습에 대한 보복으로 중동 전역에 샤헤드 드론을 사용해 공격해왔다. 이란 정부는 수년간 이 드론을 제작해왔으며 러시아에 수출하기도 했다. 러시아는 이 드론으로 우크라이나의 군사 및 민간 목표물을 타격하고 있다.

심성아 기자 heart@asiae.co.kr



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