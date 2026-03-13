4월 18일 인천 개최

영국 록 밴드 딥 퍼플이 다음 달 18일 오후 7시 인천 파라다이스시티 컬처파크에서 내한 공연을 개최한다고 공연기획사 위얼라이브가 13일 밝혔다. 딥 퍼플이 단독 공연으로 한국을 찾는 것은 2010년 이후 16년 만이다.

1968년 결성한 딥 퍼플은 이안 길런(보컬), 로저 글로버(베이스), 이안 페이스(드럼) 등 주축 멤버를 중심으로 활동해 왔다. 이들은 하드록 음악의 상징으로 평가받으며 통산 1억장 이상의 음반 판매량을 기록했다. 대중음악계 권위인 '로큰롤 명예의 전당'에도 헌액됐다.

이번 공연에서 딥 퍼플은 '스모크 온 더 워터(Smoke on the Water)', '하이웨이 스타(Highway Star)', '솔저 오브 포춘(Soldier of Fortune)' 등 대표곡을 연주할 예정이다. 이들은 2024년 정규 23집 '=1'을 발매하는 등 활동을 이어가고 있다.

티켓 예매는 플랫폼 유얼라이브 선예매와 일반 예매로 나눠 진행한다. 선예매는 오는 18일 오후 12시, 일반 예매는 19일 오후 12시부터 티켓링크에서 시작한다.

