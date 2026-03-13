'하드록 전설' 딥 퍼플, 16년 만에 내한 공연
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
4월 18일 인천 개최
딥 퍼플. 위얼라이브 제공
AD
영국 록 밴드 딥 퍼플이 다음 달 18일 오후 7시 인천 파라다이스시티 컬처파크에서 내한 공연을 개최한다고 공연기획사 위얼라이브가 13일 밝혔다. 딥 퍼플이 단독 공연으로 한국을 찾는 것은 2010년 이후 16년 만이다.
1968년 결성한 딥 퍼플은 이안 길런(보컬), 로저 글로버(베이스), 이안 페이스(드럼) 등 주축 멤버를 중심으로 활동해 왔다. 이들은 하드록 음악의 상징으로 평가받으며 통산 1억장 이상의 음반 판매량을 기록했다. 대중음악계 권위인 '로큰롤 명예의 전당'에도 헌액됐다.
이번 공연에서 딥 퍼플은 '스모크 온 더 워터(Smoke on the Water)', '하이웨이 스타(Highway Star)', '솔저 오브 포춘(Soldier of Fortune)' 등 대표곡을 연주할 예정이다. 이들은 2024년 정규 23집 '=1'을 발매하는 등 활동을 이어가고 있다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스식용유 때리니 '기름기 빠진 라면'… 빵값 떨어지...
AD
티켓 예매는 플랫폼 유얼라이브 선예매와 일반 예매로 나눠 진행한다. 선예매는 오는 18일 오후 12시, 일반 예매는 19일 오후 12시부터 티켓링크에서 시작한다.
이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>