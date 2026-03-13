중기부·강원도 손잡고

‘지역순회 벤처투자 설명회’

벤처 성장 발판 마련

강원특별자치도(도지사 김진태)는 중소벤처기업부, 한국벤처투자, 강원창조경제혁신센터와 함께 '지역순회 벤처정책·벤처투자 설명회 인(IN) 강원'을 지난 12일 강원창조경제혁신센터에서 개최했다.

강원특별자치도(도지사 김진태)는 중소벤처기업부, 한국벤처투자, 강원창조경제혁신센터와 함께 '지역순회 벤처정책·벤처투자 설명회 인(IN) 강원'을 지난 12일 강원창조경제혁신센터에서 개최하고 있다.

이번 설명회는 도내 벤처기업을 대상으로 정부의 벤처 지원정책을 종합적으로 안내하고 투자 기회를 확대하기 위해 마련됐다.

벤처 지원사업 설명회에서는 중소벤처기업진흥공단, 기술보증기금, 강원창조경제혁신센터, 벤처기업협회, 한국엔젤투자협회, 한국벤처캐피탈협회 등 유관기관이 참여해 투·융자 복합금융, 2026년 지원사업 등 기관별 주요 벤처 지원제도를 설명했다.

이어 진행된 벤처투자 설명회에서는 한국벤처투자의 모태펀드 소개와 함께 펀드 운용사들이 지역 투자전략을 발표하며 지역 기업과의 투자 협력 방안을 공유했다.

특히 이번 행사에서는 수도권 벤처캐피탈 등 10개 투자사가 참여한 일대일 투자 상담 부스를 운영해 도내 기업과 투자사 간 실질적인 투자 상담도 이뤄졌다.

김만호 강원특별자치도 경제국장은 "이번 설명회를 통해 강원 지역 벤처기업들이 다양한 정책과 투자 정보를 보다 쉽게 접할 수 있는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 지역 기업의 성장 기회를 넓히기 위한 다양한 지원을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



