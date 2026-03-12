50×68㎜ 초소형 책, 239개 한국 산 정보 담아

독일 북아트재단 국제 공모…30여 개국 경쟁

'2025 한국에서 가장 아름다운 책' 선정작 국제 무대 성과

한국에서 제작된 소형 책 '산 239'가 국제 책 디자인 공모전에서 브론즈 메달을 수상했다.

출판사 오이뮤(OIMU)가 제작하고 신소현 디자이너가 디자인한 『산 239』가 독일 북아트재단(Stiftung Buchkunst)이 주관하는 'Best Book Design from all over the World 2026'에서 브론즈 메달을 받았다. 사진 오이뮤 AD 원본보기 아이콘

대한출판문화협회는 출판사 오이뮤(OIMU)가 제작하고 신소현 디자이너가 디자인한 '산 239'가 독일 북아트재단(Stiftung Buchkunst)이 주관하는 'Best Book Design from all over the World 2026'에서 브론즈 메달을 받았다고 12일 밝혔다.

이 공모전은 1963년부터 매년 열리는 국제 책 디자인상으로, 각국의 국가 대표 책 디자인 수상작을 모아 기술적 완성도와 미적 디자인을 종합 평가한다. 올해도 30여 개국 출판물이 참가했다.

최고상은 골든레터(Golden Letter)이며, 그 아래로 금메달, 은메달, 브론즈 메달 등이 수여된다. '산 239'는 브론즈 메달 수상작 중 하나로 선정됐다.

'산 239'는 가로 50㎜, 세로 68㎜, 두께 20㎜의 소형 책으로 카라비너와 나침반을 장착해 가방이나 벨트에 걸고 휴대할 수 있도록 제작됐다. 책에는 한반도의 239개 산을 페이지별로 소개하며 산의 위치와 높이, 100대 명산 여부 등 기본 정보와 함께 야생동물을 만났을 때의 행동 요령 등 등산 정보를 담았다.

심사위원단은 "239개의 한국 산이라는 거대한 주제를 담으면서도 어디든 휴대할 수 있을 만큼 작고 가벼운 책"이라며 "텍스트와 이미지, 일러스트의 조화를 통해 방대한 정보를 명확하게 전달한 정교한 디자인 오브제"라고 평가했다.

신소현 디자이너는 "한국은 국토의 절반 이상이 산으로 이뤄져 있고 대부분의 산이 누구에게나 열려 있다"며 "산을 좋아하는 사람들이 이 책을 가방에 걸고 산에서 함께 만나기를 바란다"고 수상 소감을 전했다.

이번 수상은 2021년 'FEUILLES'가 최고상인 골든레터를 받은 데 이어, 2023년 '사무엘 베케트 선집'의 Honorary Appreciation 수상 이후 한국 출판물이 거둔 또 하나의 국제 책 디자인상 성과다.

