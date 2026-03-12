홍영준 포스코퓨처엠 기술연구소장

인터배터리2026서 기조연설

"연속 소성로 도입 시 비용 50% 절감"

홍영준 포스코퓨처엠 기술연구소장이 12일 서울 코엑스에서 열린 '인터배터리 2026' 더배터리컨퍼런스에서 참여해 기조연설을 하고 있다. 강희종기자 AD 원본보기 아이콘

대표적인 지구 온난화 물질인 메탄을 분해해 배터리 음극재인 흑연을 생산하는 기술이 개발된다. 포스코퓨처엠은 이 기술을 이용하면 온실가스 감축에 기여할 뿐 아니라 배터리 음극재 비용도 획기적으로 절감할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

홍영준 포스코퓨처엠 기술연구소장은 12일 서울 코엑스에서 열린 '인터배터리2026'의 더배터리컨퍼런스 참석해 '무한한 에너지, 지속가능한 미래, 변화를 이끄는 포스코퓨처엠'을 주제로 연설했다.

홍 부사장은 "배터리 가격을 킬로와트시(kWh)당 100달러 이하로 낮추는 것이 배터리 업계의 가장 큰 과제"라며 소재와 공정 혁신을 통해 가격 인하를 주도하겠다고 강조했다.

블룸버그NEF에 따르면 2025년 배터리팩 기준 리튬이온배터리 가격은 kWh당 108달러를 기록해 100달러에 근접했다. 하지만 소재별로 보면 리튬인산철(LFP) 배터리가 81달러인데 비해 니켈코발트망간(NCM) 배터리는 128달러로 큰 편차를 보이고 있다. 홍 부사장은 "특히 하이니켈 NCM 배터리의 가격을 낮추는 것이 중요하다"고 설명했다.

포스코퓨처엠은 양극 공정의 길이를 현재 75M보다 더 연장해 생산 능력을 2배로 확대하고 일정한 온도를 유지하는 기술과 공기질 통제를 활용해 공정 비용을 24% 낮추겠다는 계획이다.

또한 포스코퓨처엠은 현재 음극재 제조에 사용하고 있는 아치슨(Acheson) 소성로 대신 연속(continuous) 소성로를 도입하면 아치슨 방식 대비 비용을 50%, 탄소배출을 85% 줄일 수 있다고 설명했다.

아치슨 소성로는 원료(코크스)를 넣고 약 3000℃로 가열해 흑연화하는 장비를 말한다. 한번에 대량으로 흑연을 생산할 수 있으나 가열과 냉각에 오랜 시간이 걸려 전체적으로 생산 시간이 길다는 점이 단점이다. 가열과 냉각에 40일 이상 걸린다.

이에 비해 연속식 소성로는 원료가 소성로 내부를 지속적으로 통과하고 배출하는 방식으로 흑연을 생산한다. 아치슨 방식에 비해 생산성이 높고 비용 절감이 가능하다.

홍 부사장은 "중국 기업들은 아치슨 소성로를 이용해도 부자재를 이용해 여러가지 탄소 제품을 만들 수 있지만 우리나라는 공해 산업이라는 인식으로 부자재를 전량 폐기하기 때문에 원가에서 치아기 난다"며 "연속 소성은 친환경적이면서도 지소가능한 기술"이라고 설명했다.

이와 함께 포스코퓨처엠은 미래 기술로 메탄(CH4)을 이용해 흑연을 생산하는 방식을 개발하고 있다고 설명했다. 메탄을 분해하면 수소와 탄소로 분리하는데 이때 나온 탄소를 가공해 흑연을 만든다는 구상이다. 함께 생산한 수소를 판매하면 부가적으로 이익을 거둘 수 있다.

홍 부사장은 "현재 흑연 사업을 반전시킬 수 있는 획기적인 기술"이라며 "정제 공정이 필요없기 때문에 친환경적이기도 하다"고 강조했다. 포스코퓨처엠은 현재 연간 1000톤 규모를 생산할 수 있는 공장을 만들어 기술을 개발하고 있다. 이 기술을 이용하면 비용을 40%, 탄소 배출을 82% 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

한편, 이날 포스코퓨처엠과 전고체 배터리 분야에서 협업하고 있는 팩토리얼에너지의 시유황(Siyu Huang) 최고경영자(CEO)도 참여해 전고체 배터리 개발 현황을 공유했다.

