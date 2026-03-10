나눔장터 판매 후 장학금 등 지원

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

AD
원본보기 아이콘

대전시가 3월 10일을 재사용가능 물품 수집의 날로 지정하고, 재사용 물품 수집행사를 열어 장난감, 의류, 도서 등 총 210여 점의 물품을 기증받았다.


이날 기증받은 물품은 시청 1층에서 오는 24일부터 이틀간 열리는 나눔장터에서 판매되며 수익금은 장학금 기부와 푸드마켓 지원 등에 사용될 예정이다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

매도 버튼 누르자 치솟는 주가…나는 왜 주식으로 돈을 못벌까 [초동시각] 매도 버튼 누르자 치솟는 주가…나는 왜 주식으로 ...
AD

문창용 대전시 환경국장은 "아껴 쓰고 나눠 쓰며 다시 쓰는 작은 실천이 모이면 환경을 보호하고 자원순환 사회를 만드는 데 큰 힘이 될 것"이라며 "시민들의 지속적인 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.


충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈