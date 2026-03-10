김성환 기후에너지환경부 장관이 4일 서울 마포구 프론트원에서 열린 기후테크 혁신 연합 출범식에 참석하여 기후테크 분야별 참여기업 대표들과 함께 각오를 다지며 기념촬영을 하고 있다.(왼쪽부터 김정빈 수퍼빈 대표, 박용희 소프트베리 대표, 김성환 기후에너지환경부 장관, 김종규 식스티헤르츠 대표, 한성숙 중소벤처기업부 장관, 박재필 나라스페이스 대표, 김혜연 엔씽 대표) 기2026.3.4 후에너지환경부 AD 원본보기 아이콘

기후테크 5대 분야 기업 및 투자사 46개사는 최근 기후에너지환경부에 '한국기후테크협회(가칭)'로 사단법인 설립 신청서를 정식으로 제출하고 본격적인 활동 준비에 들어갔다고 10일 밝혔다.

협회는 ▲식스티헤르츠(클린테크) ▲수퍼빈(에코테크) ▲나라스페이스(지오테크) ▲소프트베리(카본테크) ▲엔씽(푸드테크) 등 기후테크 5대 분야 대표 기업들이 발기인 겸 창립 이사로 참여했다. 이들 기업을 중심으로 총 40여개 유망 기후테크 기업들이 뜻을 함께했다.

창립 이사로 참여한 5개 기업은 지난 4일 김성환 기후에너지환경부 장관과 한성숙 중소벤처기업부 장관이 공동 참석한 '기후테크혁신연합' 출범식에도 각 분야 대표 기업 자격으로 참여한 바 있다.

한국기후테크협회는 향후 기후테크 산업 생태계 조성과 스타트업 성장 기반 마련을 위해 전방위적인 활동을 추진할 계획이라고 밝혔다.

주요 추진 사업으로는 ▲현장 의견을 반영한 규제 개선 및 정책 제안 ▲기후테크 펀드 등 투자 유치 활성화 ▲회원사 간 기술 교류 및 R&D 협력 ▲기후테크 창업 활성화를 위한 멘토링 등을 꼽았다.

협회 설립에 참여한 한 관계자는 "전 세계적으로 기후 위기 대응을 위한 기후테크가 미래 핵심 산업으로 부상하고 있는 가운데, 개별 기업의 노력을 넘어선 연대와 협력이 절실한 시점"이라며, "한국기후테크협회가 대한민국 기후테크 기업들의 든든한 울타리이자 신성장 동력 창출을 이끄는 구심점이 될 것"이라고 밝혔다.

AD

한국기후테크협회는 주무 부처의 설립 인가가 완료되는 대로 회원사 확대와 협회 활동을 본격화할 계획이다.

강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>