공정위 "파라시스 배터리 탑재 사실 숨겨"

메르세데스-벤츠코리아는 10일 공정거래위원회의 과징금 부과와 검찰 고발에 관련해 행정 소송 등 법적 대응에 나서겠다고 밝혔다.

이날 공정위는 메르세데스-벤츠가 화재 위험으로 리콜 이력이 있는 중국 파라시스 배터리를 탑재하고도 CATL 제품인 것처럼 속여 3000억 원에 달하는 매출을 올렸다며, 112억원 과징금과 시정명령을 내렸다. 또 독일 본사와 한국 법인을 모두 검찰에 고발했다.

이에 벤츠코리아측은 "공정위 전원회의의 의결 내용을 존중하지만, 위원회의 판단에 대해 동의하지 않는다"며 "향후 행정소송 제기 등 법적 절차를 통해 계속 입장을 피력할 예정"이라고 했다.

벤츠코리아는 "조사 초기 단계부터 관계 당국에 성실히 협조해 왔다"며 "당사는 높은 수준의 기업 윤리와 책임을 가지고 있으며, 법규를 준수하며 사업을 운영하고 있다"고 설명했다.

이어 "준법정신은 당사 기업 문화의 주요 요소이며 해당 가치를 수호하기 위해 노력하고 있다"면서 "언론과 고객들에게 올바르고 정확한 정보를 제공했다"고 덧붙였다.

공정위 조사 결과에 따르면 벤츠는 2023년 6월부터 딜러사들에게 배포한 차량 판매지침에서 파라시스 배터리 탑재 사실을 숨겼다. 실제 EQE 6개 모델 중 4개, EQS 7개 모델 중 1개에는 파라시스 배터리가 탑재됐다. 이 배터리는 중국에서 화재 위험으로 리콜된 바 있다.

벤츠코리아는 2021년 5월 본사로부터 관련 정보를 전달받아 이 사실을 알고 있었음에도 은폐한 채 차량 약 3000대를 판매해 총 2810억 원의 매출을 기록했다. 독일 본사는 이 판매지침을 사전에 보고받고 승인했을 뿐만 아니라, 이를 우수 사례로 선정해 전파하는 등 이번 기만행위에 직접 가담한 사실이 드러나 검찰 고발 대상에 포함됐다.

오현길 기자



