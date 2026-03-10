시흥시, 초중고 신입생 입학준비금 10만원 지원

지역화폐로 지급…"10월까지 신청하세요"

경기 시흥시(시장 임병택)는 지난 3일부터 '시흥시 초중고 입학준비금 지원사업' 신청을 받고 있다. 이번 사업은 입학 준비에 필요한 비용을 보편적으로 지원해 교육기본권을 강화하고 학부모의 경제적 부담을 완화하기 위해 올해 처음 시행되는 제도다.

초중고 입학준비금 지원사업 안내 포스터. 시흥시 제공 AD 원본보기 아이콘

입학준비금은 신입생 1인당 10만원을 지역화폐 모바일 '시루'로 지급한다. 신청 개시 이후 일주일만인 9일 기준 전체 지원 대상자 약 1만6000명 가운데 약 45%에 해당하는 7200여 명이 신청을 완료했다.

지원 대상은 입학일 기준 시흥시에 주민등록이 되어 있거나 외국인 등록 또는 국내거소신고가 돼 있는 초중고등학교 1학년 신입생이다.

신청은 온라인과 오프라인 모두 가능하다. 신청 기간은 3월 3일부터 10월 30일까지이며, 온라인 신청은 '정부24를 통해 할 수 있다. 오프라인 신청은 '학생' 주소지 관할 동 행정복지센터에서 가능하다.

입학준비금은 대상자의 거주 및 재학 여부 확인 등 검증 절차를 거쳐 신청일로부터 2개월 이내에 차례로 지급될 예정이다. 지급된 정책 수당은 시루 가맹점 가운데 학원·교육, 도서·문화·공연·오락, 의류·잡화·안경, 가전·통신 등 업종에서 사용할 수 있다.

지원금은 오는 11월 30일까지 사용해야 하며 기한이 지나면 잔액은 자동 소멸한다.

시흥=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



