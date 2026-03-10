국립한밭대는 고용노동부, 대한상공회의소 주관의 '미래 내일 일 경험 사업' 운영기관에 3년 연속 선정됐다고 10일 밝혔다.

선정 결과에 따라 대학은 인턴형 150명, 프로젝트형 300명 등 청년 450명에게 실무 중심의 일 경험 기회를 제공한다.

사업은 만 15세 이상~34세 이하의 미취업 청년에게 기업 현장 기반의 직무 경험을 제공해 취업 역량을 강화할 수 있게 한다. 청년 취업과 기업 인력 수요 간 일자리 미스매치를 해소하기 위한 일종의 정부 지원 프로그램이다.

한밭대는 이 사업으로 기업 현장에서 실무를 경험하는 '인턴형' 프로그램과 기업이 제시한 실제 과제를 해결하는 '프로젝트형' 프로그램을 운영한다.

인턴형 프로그램은 8주간 기업 현장에서 실무 인턴십을 경험하는 방식이다. 프로젝트형은 청년이 팀을 구성해 기업이 제시한 실무 과제를 해결하는 프로젝트 기반(PBL)으로 운영된다.

프로그램에 참여하는 청년은 기업 실무 전문가와 대학 교수진으로 구성된 멘토단의 지도를 받아 실무 역량과 문제해결 능력을 향상할 기회를 갖게 된다. 참여 기간에는 소정의 활동 지원금도 지급된다.

한밭대는 청년 일 경험 포털과 한밭대 미래창의인재교육원 홈페이지에서 사업에 참여할 기업과 청년을 상시 모집한다.

변영조 한밭대 HRD센터장은 "한밭대는 산학협력 기반의 실무 중심 교육과 경험 중심 교육으로 청년이 실제 산업 현장에서 요구하는 역량을 갖출 수 있도록 다양한 프로그램을 운영한다"며 "이번 사업을 통해 지역 기업과 협력을 강화하고 지역 기업에 청년 취업을 유도해 '정주형 인재 양성'에 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

