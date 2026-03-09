금융당국이 최근 중동 상황으로 증시 변동성이 크게 확대됐다며 증권사 및 금융투자업계 유관기관에 전산장애 등이 발생하지 않도록 철저한 대비를 당부했다. 증시 급락장 속에 한국거래소에서 주식 주문이 지연되거나 거부되는 현상이 발생한 데 따른 대처다.

금융감독원은 9일 오후 여의도 본원에서 이종오 금감원 디지털·IT 부문 부원장보 주재로 긴급 간담회를 개최했다고 밝혔다. 이 자리에는 13개 증권사 최고정보책임자(CIO), 금융투자협회·한국거래소·넥스트레이드 IT임원 등이 참석했다.

이 부원장보는 "증시 변동성이 크게 확대된 상황에서 매수·매도주문 집중 등에 따른 전산장애 발생시 막대한 소비자피해를 초래할 수 있어 철저한 대비가 필요하다"면서 "거래량 급증에 대비해 전자금융인프라의 가용성, 충분한 처리용량 확보 여부 등을 면밀하게 점검할 것"을 당부했다. 구체적으로는 전산자원의 임계치 모니터링, 시세조회, 주문접수·체결 등 핵심서비스에 대한 부하테스트, 성능 점검을 강화하고, 긴급 전산자원증설 등을 통해 가용성을 확보할 것을 강조했다.

또한 이 부원장보는 "최근 시장상황이 매우 엄중하다는 인식하에 이상징후 모니터링 강화 등 실효성 있는 비상대응 계획이 작동될 수 있도록 재점검해달라"며 "전산장애 등 사고 발생 시 신속한 시스템 복구와 함께 금융소비자에 대해 장애발생 및 대체 주문수단 즉시 안내 등을 통해 거래 공백을 최소화할 것"을 요청했다. 아울러 지정학적 리스크 등 시장불안에 편승한 디도스, 랜섬웨어 등 사이버공격 가능성에도 철저히 대비해달라고 덧붙였다.

금융투자업계에 따르면 이날 낮 12시 30∼33분, 오후 1시 39∼41분께 한국거래소 전산 문제로 일부 주문이 거부되거나 주문 처리가 지연됐다. 현재 정상화 조치는 완료된 것으로 파악된다.

