"별도의 사업적 관계 없어"

배우 이하늬가 1인 기획사를 활용한 절세 및 건물 투자 논란에 대해 "단순히 건물을 임대하고 있는 상황"이라고 해명했다.

이하늬, '곰탕집' 기획사 분점 등록 의혹

배우 이하늬. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

9일 이하늬 소속사 팀호프 측은 "해당 주소지는 본점이 아닌 임대사업이 이루어지는 사업장의 주소지로서, 사업자 등록상 행정 절차에 따라 지점으로 등록돼있다"며 "해당 건물은 취득 이전부터 10년 이상 동일 장소에서 동일한 상호의 영업점이 운영되고 있으며, 호프프로젝트와는 임대차 관계 외 별도의 사업적 관련이 없다"고 밝혔다.

앞서 전날 방송된 MBC '스트레이트'는 최근 연예계에 제기된 1인 기획사 편법 절세 논란을 다뤘다. 방송에서는 서울 용산구 한남동에 위치한 유명 곰탕집이 이하늬가 설립한 법인 '주식회사 하늬'(현 호프프로젝트)의 분점으로 등록된 사실이 소개되며 논란이 불거졌다.

문제가 된 건물은 2017년 11월 법인 명의로 약 64억5000만원에 매입된 것으로 알려졌다. 등기부등본상 근저당 채권 최고액이 약 42억원으로 설정된 점을 고려하면 매입가의 절반 이상인 약 35억원을 대출로 조달한 것으로 추정된다고 방송은 전했다.

Advertisement

이하늬는 2015년 '주식회사 하늬'를 설립한 이후 '이례윤'을 거쳐 현재의 '호프프로젝트'까지 총 세 차례에 걸쳐 사명을 변경했으며, 현재 미국 국적의 남편 장 씨가 대표이사를, 이하늬가 사내이사를 맡고 있다.

소속사 "시세 차익 목적 아냐"

소속사는 논란과 관련해 "호프프로젝트는 취득 당시 법인 본점 소재지로 활용하는 것을 포함, 복합 문화예술 공간으로 조성하는 방안을 중심으로 웰니스와 연계한 사업 구상, 창작 및 콘텐츠 개발을 위한 작업 공간 마련, 신진 예술인 지원 및 아카데미 형태의 프로그램 운영 등을 포함한 다양한 활용 가능성을 종합적으로 검토하여 매매계약을 체결했다"고 했다.

이어 "매도인 사망 이후 이해관계인들 사이의 분쟁이 발생하면서 소유권 이전 완료까지 약 3년이 소요됐다"며 "그사이 관련 법령이 개정됐고, 기존 임차인이 영업을 계속 이어가고 싶다는 의사를 밝혀옴에 따라 해당 임대차 계약이 갱신·유지되고 있다. 이 과정에서 당초 검토했던 법인 활용 계획은 현재 보류된 상태"라고 강조했다.

AD

아울러 "해당 부동산은 시세 차익을 목적으로 투자한 자산이 아니며, 관련 임대 수익은 법인 회계 기준에 따라 정상적으로 관리되고 있다"며 "해당 음식점은 건물 임차인이 독립적으로 운영하는 영업장"이라고 덧붙였다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>