신용회복 지원하기 위해 '2026년 학자금대출 신용회복 지원사업'추진

대전시가 학자금대출 장기 연체로 금융거래와 취업에 어려움을 겪는 청년에 채무액의 10%를 지원하는 '2026년 학자금대출 신용회복 지원사업'을 추진한다.

이번 사업은 한국장학재단 학자금대출 장기 연체로 신용유의자가 된 청년이 분할상환 약정을 체결할 경우, 분할상환약정 채무액의 10%에 해당하는 약정체결 초입금을 지원해 신용회복을 돕는 제도다.

신청 대상은 신청일 현재 대전시에 거주하는 사람으로 한국장학재단 학자금대출이 장기 연체돼 신용유의 정보가 등록된 사람 중 분할 상환 의지가 확고한 사람이다.

신청 기간은 9일부터 12월 4일까지이며, 예산 소진 시 조기 마감된다. 신청은 대전청년포털 홈페이지를 통해 온라인으로 접수하며, 제출 서류는 주민등록초본이다.

Advertisement

대상자로 확정되면 한국장학재단과 분할상환 약정을 체결하고, 시가 약정 체결 채무액의 10%를 지원한다. 이를 통해 신용유의자 등록 해제, 정상적인 금융거래 가능, 지연배상금 면제 등 실질적인 신용회복 효과가 기대된다.

기타 자세한 내용은 대전시 청년정책과로 문의하면 된다.

AD

민동희 교육정책전략국장은 "학자금대출 연체로 금융 활동에 어려움을 겪는 청년들이 이번 지원을 통해 신용을 회복하고 안정적으로 사회에 복귀하길 기대한다"며 "앞으로도 청년의 금융 부담 완화와 자립 기반 마련을 위한 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>