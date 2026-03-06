금융위, 중동상황 시장점검…"필요 시 100조원＋α 프로그램 확대 가동"

중동상황 관련 금융시장반 점검회의

금융위원회가 중동 지역 불안으로 증시 변동성이 확대되는 가운데 '100조원＋α' 규모의 시장안정 프로그램을 적극 운영하고, 필요 시 확대 가동하기로 했다.

금융위원회는 6일 오후 4시 신진창 사무처장 주재로 관계기관과 '금융시장반 점검회의'를 개최했다. 이번 회의는 전날 임시 국무회의에서 나온 이재명 대통령의 지시사항 이행 현황과 향후 대응 계획을 점검하기 위해 마련됐다.

참석자들은 "중동 상황 이후 국내 증시의 일일 등락률이 확대되는 등 변동성이 높아졌다"며 "중동 상황에 따른 불확실성이 지속될 수 있는 만큼 시장 상황을 면밀히 모니터링 해야 한다"고 의견을 모았다. 다만 "국내 증시의 상승 동력은 여전히 지속되고 있는 만큼 시장 참여자들이 합리적인 판단을 할 수 있도록 정부와 관계기관이 긴밀히 공조해 필요한 시장 안정 조치를 적시에 시행해야 한다"고 강조했다.

최근 시장 변동성은 크게 확대된 상황이다. 지난 3일부터 최근 4거래일 동안 코스피와 코스닥 시장에서는 각각 사이드카 3회, 서킷 브레이커가 1회 발동됐다.

Advertisement

금융위는 채권, 자금, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장 안정을 위해 운영 중인 100조원＋α 규모의 시장 안정 프로그램을 적극 활용할 것을 지시했다. 중동 상황이 장기화될 경우 시장 변동성이 확대되고 기업들의 자금 조달 어려움이 커질 수 있는 만큼, 필요 시 프로그램을 확대 가동할 수 있도록 정책금융기관에 사전 준비 또한 당부했다.

또 중동 상황으로 피해를 입은 기업을 지원하기 위해 마련된 20조3000억원 규모의 금융 지원 프로그램과 관련해 신규 유동성 공급과 기존 대출·보증 만기 연장 조치를 적극 시행해 줄 것을 요청했다. 해당 지원과 관련해서는 담당자 면책도 적용된다.

금융위는 단기적인 시장 안정 조치와 함께 지배구조 개선, 불공정거래 근절 등 자본시장 체질 개선 노력도 지속 추진하겠다고 밝혔다. 특히 시장 불안에 편승한 통정매매, 가짜뉴스 유포 등 시장 교란 행위에 대해서는 적발 시 엄단 방침을 강조했다.

AD

금융위 관계자는 "금융시장이 안정될 때까지 금융시장반 점검회의를 매일 개최해 관계기관과 중동 상황을 긴밀히 공유하고, 24시간 모니터링 체제를 지속 운영할 계획"이라고 밝혔다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>