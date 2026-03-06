의정부시, ‘첨단산업 스케일업’ 본격 추진

2026년부터 유망 스타트업 성장 지원

AI 인재 양성·AX 전환·대기업 협업 PoC 등

단계별 맞춤 프로그램 가동

첨단산업 생태계 조성으로 ‘자족도시’ 도약

경기 의정부시는 미래 성장동력을 확보하고 지역경제의 자족 기능을 강화하기 위해 2026년부터 '첨단산업 스케일업'을 본격 추진한다. 이는 유망 첨단분야 스타트업이 기술력과 사업성을 바탕으로 본격적인 성장 기반을 마련하도록 돕는 프로그램이다.

6일 의정부시에 따르면 시는 이를 통해 기업과 인재가 지역 내에서 함께 성장하는 '첨단산업 선순환 생태계'를 구축한다는 방침이다.

의정부시, ‘첨단산업 스케일업’ 본격 추진…스타트업 성장 지원)1-PoC 지원. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

첨단산업 생태계 조성…지역 안에서 성장의 선순환 만든다

이번 프로그램은 산업에 필요한 기술과 인재, 기회가 지역 안에서 순환하는 첨단산업 생태계 조성을 목적으로 한다. 시는 스타트업 발굴부터 성장과 투자 연계까지 지원하는 경기창조경제혁신센터와 협력해 의정부시를 ▲기업하기 좋은 도시 ▲머무르고 싶은 도시 ▲스스로 성장하는 도시로 만들어갈 방침이다.

초기 창업기업이 한 단계 더 성장하기 위해서는 다양한 네트워크 형성과 투자 연계, 시장 확장이 필요하다. 그러나 이러한 과정을 기업이 단독으로 추진하기에는 비용과 시간 측면에서 현실적인 어려움이 따른다.

이에 시는 창업기업이 성장 단계별로 필요한 지원을 받을 수 있도록 네트워킹부터 투자 유치, 글로벌 진출까지 이어지는 기업지원 프로그램을 운영한다. 초기 기업의 주요 과제인 투자 유치와 판로 확보를 중심으로 민간 자본과 시장에 자연스럽게 연결될 수 있도록 지원할 계획이다.

Advertisement

의정부시, ‘첨단산업 스케일업’ 본격 추진…스타트업 성장 지원)2-PoC 지원. 의정부시 제공 원본보기 아이콘

기업이 스스로 강점과 보완점을 점검하고 전문가 맞춤형 컨설팅을 통해 비즈니스 모델을 고도화할 수 있도록 인뎁스(심층 교류 프로그램) 네트워킹을 두 차례 진행한다. 이를 바탕으로 기업별 맞춤 성장 전략을 도출하고 현실적인 스케일업 방향 설정을 돕는다.

이어지는 데모데이(창업기업 투자설명회)에서는 초기 창업기업이 투자자 앞에서 사업 아이디어를 소개하는 IR(투자 유치 발표) 기회를 제공한다. 전문 투자사의 피드백을 바탕으로 투자 가능성을 높이고 네트워크 확장을 지원할 계획이다.

또한 글로벌 진출 지원을 통해 해외 시장의 문턱을 낮춘다. AI와 미래기술 분야 국제 전시회와 프로그램 참가를 지원해 창업기업의 해외 진출 기반을 넓혀 나갈 예정이다. 특히 지난 1월 전 세계의 이목이 집중됐던 CES(세계 최대 IT?가전 전시회) 참가 지원을 추진해, 창업기업이 세계 시장에 직접 도전할 수 있는 기회를 제공한다.

의정부시, ‘첨단산업 스케일업’ 본격 추진…스타트업 성장 지원)3-PoC 지원(노이랩-치매노인예방). 의정부시 제공 원본보기 아이콘

산업인력 역량 강화…첨단산업을 이끄는 인재를 키우다

지역 산업의 AI 기술 활용도를 높이고 청년들의 실무형 취·창업 역량을 강화하기 위한 첨단기술 인재 양성 프로그램도 추진한다. 첨단기술 교육, 세미나, 지역문제 해결형 해커톤(팀 기반 문제 해결 프로젝트)으로 구성해 산업 현장에서 활용 가능한 인재 양성과 지역 기반 혁신 생태계 조성을 함께 도모한다.

교육 과정도 운영해 기업의 기술 경쟁력 제고와 산업 전반의 경쟁력 강화를 도모한다. 교육 프로그램은 학생, 예비 취·창업자 등 누구나 참여할 수 있는 AI·AX(AI 기반 산업 전환) 기초 교육부터 재직자 대상 실습 중심 심화 교육, 대·중견기업 담당자와의 1:1 직무·창업 멘토링까지 단계별로 구성된다. 이를 통해 지역 산업 전반의 기술 이해도를 높이고 AI 실무 역량 강화를 지원한다.

AI 기술과 창업에 대한 이해를 높이고 참여자 간 교류를 확대하기 위해 세미나와 해커톤 프로그램을 운영한다. 세미나는 첨단 미래산업 분야 창업기업 재직자와 예비 창업자 등이 참여해 AI 관련 최신 기술과 시장 흐름을 공유하며 AI 기반 창업에 대한 이해를 넓히는 자리로 진행된다. 해커톤은 AI를 활용한 팀 프로젝트를 통해 기업이 실제로 겪는 문제 해결 과정을 경험하도록 구성되며, 참여자의 AI 활용 역량 향상과 기업의 현안 해결을 동시에 도모한다.

의정부시, ‘첨단산업 스케일업’ 본격 추진…스타트업 성장 지원). 공공형 데모데이. 의정부시 제공 원본보기 아이콘

AX·PoC(기술 실증) 지원…협력과 전환으로 성장의 내일을 만들다

산업 기반의 지능화·자율화·효율화를 위해 생산과 운영 방식을 AI 중심으로 전환하는 AX 설루션을 지원하고, 우수한 기술과 아이디어를 보유한 기업에는 대·중견기업과의 오픈이노베이션(개방형 기술 협력)을 통해 기술 협력 기회를 제공한다. 이를 통해 기업이 기술 변화에 능동적으로 대응하고 사업화 가능성을 높일 수 있도록 지원한다.

시는 AX 설루션 전문가 컨설팅을 통해 기업의 AI 도입을 지원하고, 기업의 특성과 필요에 맞춰 AI 활용 방향을 설계한다. 또한 실행에 필요한 GPU(인공지능 연산 장치)·서버·클라우드 이용 비용과 기업별 맞춤형 데이터 구입 비용 등을 지원해 AI 기술이 실제 사업 현장에 적용될 수 있도록 돕는다.

대·중견기업이 필요로 하는 기술을 보유한 창업기업을 대상으로 밋업(협업 교류회)과 매칭을 통해 협업 기회를 제공한다. 기술 검증과 실증 과정을 통해 사업화 가능성을 높이고, 기업 간 협력을 바탕으로 투자 연계와 네트워크 구축 등 후속 지원으로 이어질 수 있도록 운영한다.

의정부시, ‘첨단산업 스케일업’ 본격 추진…스타트업 성장 지원). 인뎁스 네트워킹. 의정부시 제공 원본보기 아이콘

기업이 머무르고 도전하고 성장하는 도시…미래 산업 기반 강화

지역의 미래는 첨단산업을 중심으로 사람·기술·기업이 함께 성장하는 구조에 달려 있다. 인재 양성부터 기업 성장, 투자 유치, 기술 협력까지 단계적으로 설계된 '첨단산업 스케일업'은 청년과 기업, 지역이 함께 성장할 수 있는 기반을 마련하기 위한 프로그램으로 추진된다. 이를 통해 지역 산업의 지속 가능한 성장 기반을 강화해 나갈 계획이다.

의정부시 관계자는 "첨단산업이 집적되고 일자리가 확대되는 기업도시로 나아가기 위한 과정에 기업들의 관심과 참여를 기대한다"며 "기업이 머무르고 도전하며 성장할 수 있는 산업 생태계를 단계적으로 만들어 나가겠다"고 말했다.

AD

시는 사업별 추진 내용과 일정은 시청 누리집 등을 통해 안내할 예정이다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>