일시불 구매 시 20만원 할인 혜택

바디프랜드가 3월을 맞아 특별 프로모션 '헬로 START'를 진행한다고 6일 밝혔다.

바디프랜드 특별 프로모션 '헬로 START'. 바디프랜드 AD 원본보기 아이콘

이번 프로모션은 렌털 계약 시 월 렌털료 3000원 할인 또는 일시불 구매 시 20만원 할인 혜택을 제공하는 것이 핵심이다. 신규 계약 고객은 물론 기존 자사 제품이나 타사 제품을 사용하던 고객 역시 동일한 할인 혜택을 적용받을 수 있다.

프로모션 대상 제품은 ▲AI 헬스케어 로봇 '다빈치 AI' ▲에스테틱 헬스케어 로봇 '퀀텀 뷰티캡슐' ▲전신 트위스트 헬스케어 로봇 '에덴 로보' ▲콤팩트 헬스케어 로봇 '팔콘N' ▲헬스케어 로봇 '팬텀로보' ▲식약처 인증 의료기기 '메디컬파라오'와 '메디컬팬텀로보' 등 총 7종이다.

자녀 입학과 졸업, 결혼, 이사 등 이벤트가 겹친 가정에는 특별한 선물을 준다. 계약 후 바디프랜드 공식 몰에 리뷰 작성 시 10만원 상당의 '바디프랜드 라클라우드 메모리폼 베개'를 증정받을 수 있다. 해당 증정품은 바디프랜드 고객인 지인에게 추천받아 계약하고 리뷰를 작성하는 신규 고객에게도 적용된다. 지인 계약에 성공한 추천인에게는 '바디프랜드 미니 마사지건'을 증정한다.

건강 스탬프 이벤트도 운영한다. 공식 홈페이지 방문 1회, 라운지 체험 예약 1회, 라운지 방문 완료 1회를 모두 달성하면 자동으로 응모되며 추첨을 통해 ▲웨어러블 AI 헬스케어 로봇 733 1대 ▲마사지소파 파밀레 M8 ▲라클라우드 EZ 모션+매트리스(Q) 10대 등 총 19대의 경품을 증정한다. 해당 이벤트는 제품 구매 여부와 무관하게 누구나 참여할 수 있다.

이벤트 기간은 오는 7일부터 내달 19일까지다. 바디프랜드 관계자는 "3월은 새로운 시작이 많은 시기인 만큼 건강 관리 역시 새롭게 시작하자는 취지로 이번 프로모션을 기획했다"며 "팔과 다리가 독립적으로 구동되는 헬스케어 로봇으로 보다 능동적인 건강 관리를 시작하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



