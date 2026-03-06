"일본에서도 통했다"…'프레시안' 코스메키친 입점 후 치크 1위

LG생활건강 비건 메이크업 브랜드 '프레시안'

비건 인증·지속가능 패키지 '의식 있는 뷰티' 실현

베스트셀러 블러쉬·신제품 쿠션, 일본 판매 순위 상위권 올라

LG생활건강의 비건 메이크업 브랜드 프레시안이 일본 내추럴·오가닉 뷰티 채널 '코스메키친' 온·오프라인 매장에 입점하며 현지 프리미엄 시장 공략에 속도를 내고 있다. 코스메키친은 업사이클링 원료와 지속가능한 성분으로 만든 제품을 중심으로 큐레이션하는 하이엔드 편집숍으로, 일본에서 건강과 환경 의식이 높은 소비자들이 선호하는 매장으로 알려져 있다.

프레시안은 모든 제품이 비건 인증을 받았으며, 사탕수수 기반 바이오-PET 포장재와 옥수수 전분 퍼프를 도입하는 등 의식 있는 뷰티(Conscious Beauty)를 추구한다.

특히 베스트셀러 '에그라이크 크림 블러쉬'는 코스메키친 입점 직후 온라인몰 치크 카테고리 판매 1위를 기록하며 일본 시장에서도 빠른 성과를 내고 있다. 플라워 추출 성분을 담은 '세럼 립 틴트' 역시 현지에서 호응을 얻으며 후속 입점 일정까지 확정됐다.

오는 12일부터는 코스메키친뿐 아니라 내추럴·오가닉 라이프스타일 편집매장 '비오플 바이 코스메키친'에서도 프레시안을 만나볼 수 있다.

이번 후속 입점과 함께 프레시안은 신제품 '에그라이크 쿠션 미니'도 일본 시장에 선보인다. 소용량 제품으로 수분 에센스 75%가 함유된 비건 쿠션이며, 파우치나 주머니에 쏙 들어가는 컴팩트한 크기로 언제 어디서나 간편하게 사용할 수 있다.

프레시안은 앞으로 일본 온·오프라인 채널에서 제품군을 확대하며 소비자 접점을 지속적으로 늘릴 계획이다.

프레시안 관계자는 "코스메키친의 자연주의 철학은 프레시안이 추구하는 비건 뷰티 가치와 깊이 맞닿아 있다"며 "이번 런칭으로 일본 소비자에게 프레시안만의 감도와 제품력을 더 가까이 선보일 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

