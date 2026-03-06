지역사회와 협력 확대·미래세대 지원

신한은행은 6일 인천 지역아동센터 아동들의 성장을 지원하기 위해 과일 900박스를 후원한다고 밝혔다.

5일 인천시 서구 신현동 소재 샘물지역아동센터에서 진행된 ‘인천시 지역아동센터와 함께하는 나눔캠페인’에서 정상혁 신한은행장(오른쪽)과 신준범 인천지역아동센터총연합회 회장이 기념촬영을 하고 있다. / 신한은행 제공 AD 원본보기 아이콘

신한은행은 5일 인천시 서구 신현동에 위치한 샘물지역아동센터에서 인천 지역아동센터 176개소에 과일박스를 지원하기 위한 전달식을 진행했다. 전달식에는 정상혁 신한은행장과 신준범 인천지역아동센터총연합회 회장 등 관계자들이 참석했다. 이번 지원은 새 학기를 맞아 지역아동센터 이용 아동들의 균형 잡힌 영양 섭취와 건강한 성장을 돕기 위해 마련됐다.

신한은행은 인천 삼산농산물도매시장에서 감귤, 천혜향, 바나나, 딸기 등 신선한 과일을 구매해 과일박스를 구성했다. 총 900개의 과일박스는 2주에 걸쳐 각 지역아동센터로 배송될 예정이다. 이번 지원에는 도서지역인 옹진군 영흥도 소재 영흥지역아동센터도 포함됐다.

정상혁 신한은행장은 "미래의 꿈나무들이 건강하게 성장할 수 있는 환경을 만드는 것은 지역사회를 대표하는 금융기관이 해야 할 중요한 역할"이라며 "지역사회와 함께하는 포용금융을 지속적으로 실천하겠다"고 말했다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



