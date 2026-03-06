고양시, '제433주년 행주대첩제' 14일 거행…“함께 기리는 행주얼”
불러오는 중...닫기
행주산성 충장사서 제례 봉행
시민과 함께하는'행주얼'확산의 장
임진왜란 3대 대첩 승전 기념행사
경기 고양특례시(시장 이동환)는 오는 3월 14일 행주산성 충장사에서 '제433주년 행주대첩제'를 거행한다.
고양시 ‘제433주년 행주대첩제’ 14일 거행. 고양시 제공
행주대첩제는 임진왜란 3대 대첩 중 하나인 행주대첩의 승전을 기념하는 행사로, 민관군과 부녀자가 합심해 이뤄낸 행주대첩의 호국정신을 계승하고 순국선열에 대한 전통 제례를 엄숙히 봉행하기 위해 마련됐다.
시는 많은 시민들이 가족과 함께 역사적 현장을 직접 관람할 수 있도록 토요일에 행사를 개최해, 일반 시민들의 참관 기회가 확대됐다.
행주대첩체는 오전 10시 행사 안내로 시작해 본격적으로 '행주대첩제' 제례를 봉행한다. 주요 제례 절차인 전향례, 초헌례, 아헌례, 종헌례, 음복례, 망요례 등이 약 35분간 펼쳐지며, 제례는 행주대첩 제전위원회 주도로 진행된다.
특히 전문 해설을 곁들인 전통 제례로 행사의 이해를 높이고, 제례악 연주가 펼쳐져 풍성한 볼거리를 제공한다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"나도 살걸" 지수폭락 4일 1조3800억 레버리지ETF ...
고양시 관계자는 "올해 행주대첩제는 단순히 격식을 갖춘 제례를 넘어, 시민들이 함께 행주얼을 되새기며 화합을 이루는 살아있는 역사·문화의 장이 될 것"이라며 "많은 시민들이 주말 나들이 겸 행주산성을 방문해 승전의 기쁨을 누리고 호국영령의 숭고한 희생을 함께 기려주길 바란다"고 말했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>