포시즌스 리조트 발리, 발리의 자연과 영성에 깊이 연결되는 프로그램 출시

- 단순한 휴식을 넘어 '현대적 순례(Modern Pilgrimage)'로 진화하는 여행 트렌드

- 포시즌스 발리, 짐바란 베이와 사얀 두 리조트만의 매력이 담긴 프로그램 진행

여행이 단순한 휴식을 넘어 자신만의 의미를 찾는 '현대적 순례(Modern Pilgrimage)'로 진화하고 있다. 포시즌스 리조트 발리는 이러한 흐름에 발맞춰 발리의 자연과 문화에 깊이 연결되는 몰입형 투어 프로그램 '시그니처 익스피리언스'와 전통 발리 철학에 기반한 '웰니스 리트릿'을 새롭게 선보인다.

포시즌스 리조트 발리는 황금빛 해변의 짐바란 베이(Jimbaran Bay)와 열대 정글 속 아융 강이 흐르는 사얀(Sayan), 두 곳에 자리하고 있다. 바다와 강, 해변과 정글이라는 대조적인 자연 환경 위에 세워진 두 리조트는 각기 다른 에너지와 매력을 지니며, 이번 프로그램 역시 각 리조트의 고유한 환경을 십분 활용해 설계되었다.

시그니처 익스피리언스는 짐바란 베이에서 바다와 해안 문화를 중심으로, 사얀에서는 정글과 강을 배경으로 한 자연 친화적 여정으로 구성되며, 전통 어업과 농사 체험부터 헬리콥터 비행, 쿠킹 클래스, 서예 체험까지 발리의 자연과 문화, 전통을 깊이 있게 만날 수 있는 커플 및 가족 대상 몰입형 프로그램이다.

웰니스 리트릿은 '세칼라(Sekala, 보이는 세계)'와 '니스칼라(Niskala, 보이지 않는 세계)'라는 발리 철학의 핵심 개념을 바탕으로 신체와 정신의 균형을 제안한다. 짐바란 베이에서는 첨단 신체 분석과 맞춤형 피트니스를 통해 물리적 기반을 다지고, 사얀에서는 전통 정화 의식과 에너지 치유를 통해 보이지 않는 내면의 세계에 집중한다. 두 리조트를 연계한 7일간의 통합형 여정도 마련되어, 짐바란 베이의 해변에서 사얀의 강변으로 이동하며 물리적 세계에서 에너지의 세계로 나아가는 깊은 변화를 경험할 수 있다. 리트릿 기간에는 각 리조트의 특색을 살린 건강식 메뉴로 균형 잡힌 식단을 갖춘 웰니스 다이닝이 함께 제공된다.

발리의 경이로움을 경험하고자 한다면 포시즌스 공식 어플리케이션의 'FS Chat'을 통해 포시즌스 리조트 발리에 직접 문의할 수 있다.

