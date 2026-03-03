본문 바로가기
충남문화관광재단, 성지로 머무는 관광 연다

충청취재본부 이병렬기자

입력2026.03.03 16:36

'성지혜윰길' 팸투어·디지털 해설 공개

충남문화관광재단, 성지로 머무는 관광 연다
충남문화관광재단이 서부내륙권 종교·역사 자원을 묶은 체류형 관광상품 '성지혜윰길' 확산에 나선다.


재단은 여행사 대상 팸투어와 디지털 해설 시스템 첫 공개, 종교명사 토크콘서트를 연계해 상품 경쟁력을 끌어올리겠다는 구상이다.

재단은 오는 6일부터 8일까지 2박 3일 일정으로 국내 여행사를 초청해 팸투어를 운영한다고 3일 밝혔다.


코스는 전북특별자치도 익산시를 출발해 충남 공주시와 부여군을 잇는다.


팸투어는 서부내륙 주요 성지와 연계 관광자원 현장 답사, 콘텐츠 체험, 상품 설명회, 2026년 관광상품 고도화 논의 등이다.

재단은 현장 점검과 참여자 피드백을 반영해 코스 운영 체계와 해설 콘텐츠를 보완할 계획이다.


7일에는 고마아트센터에서 '성지혜윰길 디지털 해설 시스템 청음회'를 열고 거점 성지 오디오 해설 콘텐츠를 처음 공개한다.


관광객이 스마트기기를 통해 위치 기반 음성 안내를 청취하는 방식으로, 단순 정보 전달이 아닌 스토리텔링 중심의 몰입형 관광 서비스를 구현하는 데 초점을 맞췄다. 또 기획 의도와 향후 운영·확대 계획 등도 소개된다.


같은 날 열리는 종교명사 토크콘서트에서는 종교·역사 분야 전문가 강연 및 성지의 역사적 가치와 현대적 의미를 조명한다.


아울러 치유·성찰 여행 콘텐츠 가능성을 제시하고, 참여자 질의응답을 통해 현장 소통도 진행한다.


이기진 대표이사는 "성지혜윰길은 충남의 종교·역사 자원을 현대적으로 재해석한 관광콘텐츠"라며 "디지털 해설과 인문학 프로그램, 관광상품 개발을 유기적으로 연계해 체류형 관광 모델로 발전시키겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
