롯데시네마, NCT 드림 월드투어 피날레 단독 생중계

이종길기자

입력2026.03.03 08:54

21일·28일 KSPO DOME 공연 상영
광음시네마·수퍼플렉스 등 특별관 동원
해외 주요 극장에서도 동시 송출

롯데시네마, NCT 드림 월드투어 피날레 단독 생중계
롯데시네마는 NCT 드림의 네 번째 월드투어 피날레 공연을 단독 생중계한다고 3일 밝혔다.


NCT 드림은 20~22일, 27~29일 6회에 걸쳐 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 '더 드림 쇼 4 : 퓨처 더 드림'을 진행한다. 롯데시네마는 여기서 21일과 28일 공연 실황을 국내 열여덟 지점과 해외 주요 나라 지점에서 실시간으로 중계한다.

관람객은 실제 콘서트장처럼 노래를 따라 부르며 응원전을 펼친다. 롯데시네마 관계자는 "베이스 음향을 강조한 광음시네마와 초대형 스크린을 갖춘 수퍼플렉스 등 특별관을 활용해 현장의 몰입을 높일 예정"이라고 말했다.


예매는 4일 오후 3시부터 롯데시네마 홈페이지와 애플리케이션에서 할 수 있다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
