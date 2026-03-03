[뉴욕증시]이란 공습에 증시 하락…유가 7% 급등

금 가격 장중 온스당 5400달러 돌파

미국과 이스라엘이 지난 주말 이란을 공습하면서 2일(현지시간) 뉴욕증시는 일제히 하락 출발했다. 이란이 중동 지역의 미군 기지를 공격하는 등 해당 지역에서 전면전 조짐이 보이자 국제유가는 4년 만에 가장 크게 급등했고, 금 가격도 장중 한 때 5400달러(온스)를 돌파했다.

이날 오전 10시 33분 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수(다우지수)는 전 거래일보다 264.77포인트(-0.54%) 내린 4만8713.15를 기록 중이다. 대형주 중심의 S&P500지수는 33.87포인트(-0.49%) 하락한 6845.01, 기술주 중심의 나스닥지수는 81.01포인트(-0.35%) 떨어진 2만2587.21에 거래 중이다.

미국과 이스라엘은 지난 28일 '장대한 분노'(Operation Epic Fury)로 명명된 이란에 대한 군사작전을 단행하고 사흘째 공습을 진행 중이다. 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이 등 수뇌부가 사망하자, 이란은 중동 지역의 미군기지를 공격에 나섰다.

이에 호르무즈 해협을 통과하는 유조선 운행이 거의 중단되고, 사우디아라비아의 대형 정유시설 가동이 중단되면서 브렌트유는 배럴당 78달러, 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격은 배럴당 71달러로 6% 넘게 상승했다. 유럽에서는 카타르가 액화천연가스(LPG) 생산을 중단하면서 가격이 40% 넘게 급등하기도 했다.

모건스탠리의 E*Trade 소속 크리스 라킨은 "유가 불확실성이 전반적인 시장 심리를 결정하는 데 큰 역할을 할 수 있다"며 "에너지 상황이 안정되면 긍정적인 파급 효과가 있을 수 있고, 장기적인 혼란에 대한 우려는 정반대의 결과를 초래할 수 있다"고 분석했다.

에너지 상황에 대한 우려고 석유주는 오름세를 보이고 있다. 엑슨 모빌과 셰브론은 각각 0.86%, 1.23% 상승 중이다. 아므리타 센 에너지분석 기업 에너지애스펙츠 연구 책임자는 CNBC와의 인터뷰에서 "유가가 당분간 배럴당 80달러 수준을 유지할 것"이라고 예상했다.

그는 "전 세계 석유 공급량의 20%에 해당하는 1300~1500만 배럴이 통과하는 호르무즈 해협이 완전히 폐쇄될 가능성은 낮다"며 "오히려 이 지역을 통과하는 선박에 대한 일회성 공격이 더 큰 위험"이라고 지적했다.

안전 선호 심리가 강화되면서 금 선물 가격은 2% 상승 중이다. 시장의 '공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 22선에 근접하며 올해 들어 최고 수준으로 치솟았다.

이란 공습 소식에 방산주도 상승세다. 록히드마틴과 노스롭그루만은 각각 3.02%, 4.48% 급등하고 있다. 패트릭 오도넬 옴니스 인베스트먼트 최고투자전략가는 "현재 투자자들은 매우 불확실한 상황과 씨름하고 있다"며 "주식시장은 사태가 장기화될수록 경제성장과 인플레이션에 어떤 영향을 미칠지 다소 불확실한 모습을 보인다"고 지적했다.

반면 중동 주요 국가들이 영공을 폐쇄하면서 항공사들이 대규모 결항을 결정하자 항공주는 약세를 보이고 있다. 델타 -3.03%, 아메리칸항공 -5.04%, 유나이티드 -4.10% 등이 하락 중이다.

시가총액 상위 종목들도 대체로 내림세다. 엔비디아 +2.23%, 마이크로소프트(MS) +1.47%, 메타 +0.73%만 상승 중이다. 알파벳 A -2.28%, TSMC -1.67%, 애플 -0.96%, 일라이릴리 -1.46% 등의 하락세가 두드러진다.





