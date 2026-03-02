본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정책

2027년까지 폐업 '개 사육농가' 사업소득 한시적 비과세

세종=주상돈기자

입력2026.03.02 11:01

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

농업 분야 세법 시행령 개정안 공포·시행

2027년까지 폐업(예정)하는 농가부업규모 이하의 개사육농가 사업소득에 대해서 한시적으로 비과세 적용된다.


농림축산식품부는 농업인의 영농비용 부담 완화와 납세자 편의 제고를 위해 영농기자재등면세규정 등 농업분야 국세법 시행령 개정안이 지난달 24일 국무회의를 통과해 27일 공포됐다고 2일 밝혔다.

2027년까지 폐업 '개 사육농가' 사업소득 한시적 비과세
AD
원본보기 아이콘

우선 이번 개정으로 농업인이 농업용 지게차와 콩나물 두절기, 콩나물 재배용기를 구매할 경우 부가가치세 환급을 받을 수 있게 된다. 이와 함께 부가가치세 사후환급 신청 시 농업인 확인방법으로 제출하는 농어민등확인서 이외에 농어업경영체등록확인서도 제출할 수 있어 사후환급 절차의 편의성이 확대된다.


또 상속세 및 증여세법 시행령 개정으로 영농상속공제 시 영농종사기간과 재산가액 계산방법도 합리화한다. 즉, 소득세법 복식부기 의무자가 기준 이상의 수입금액이 있는 과세기간은 영농상속공제를 위한 영농기간(8년, 질병요양 1년 이내 인정)에서 제외한다. 농지 등 영농공제대상 재산가액 계산 시 담보된 채무액을 제외하도록 변경된다.


아울러 소득세법시행령 개정으로 축산분야 비과세 농가부업규모에 개 500마리가 한시적(2027년 말)으로 신설돼 '개의 식용 목적의 사육·도살 및 유통 등 종식에 관한 특별법'에 의해 2027년까지 폐업(예정)하는 농가부업규모 이하의 개사육농가 사업소득에 대해서 한시적으로 비과세 적용된다.

윤원습 농식품부 농업정책관은 "이번 세법 시행령 개정으로 농업인들의 영농비용 경감과 사후환급 신청 편의성을 제고하는 한편, 개식용종식법에 따른 개사육 폐업(예정)농가 대상 농가부업규모 신설을 통해 세 부담이 줄어들 것으로 기대한다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"등교한 딸들이 주검으로"…이란 女초등학교 어린이 148명 참변[美 이란 공습] "등교한 딸들이 주검으로"…이란 女초등학교 어린... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한국판 월마트 vs 쿠팡 천하…새벽배송 시장 지각변동?

"1등 현수막 보고 깜짝…당첨자, 바로 나였다" 연금복권 1·2등 동시 당첨

"승무원은 비행기에서 '이것' 절대 안마셔"…기내 위생 논란

"29만원대에 블라디보스토크 간다" 속초~러시아 카페리 운항 재개

"서른이면 끝난 거 아니야?" 포기했는데…뇌 연구가 내놓은 뜻밖의 답

중동에 발 묶인 한국인들…오만까지 버스타고 동남아 거쳐 한국으로

"내부 거래 있었나"…이란 공습 직전 폴리마켓 '수상한 베팅' 의혹

새로운 이슈 보기