"아이돌이 신어서 난리난 게 이거였어" 5일만에 1억원 찍은 자주 '지압 거실화'

최호경기자

입력2026.02.27 09:07

수정2026.02.27 09:12

해당 콘텐츠 300만 조회수 기록

신세계까사는 라이프스타일 브랜드 자주(JAJU)의 '지압 거실화'가 사회관계망서비스(SNS)에서 화제를 모으며 높은 판매량을 기록했다고 27일 밝혔다.


지압 거실화는 최근 온라인에서 사용 후기 콘텐츠가 확산하며 지난 22일부터 5일간 5400족이 판매됐고, 매출액은 1억원에 달한다.

자주 지압 거실화. 신세계까사

자주 지압 거실화. 신세계까사

자주에 따르면, 해당 제품은 지난해 한 유명 아이돌 멤버가 방송에서 착용한 장면이 노출되며 관심을 끌기 시작했다.


이후 지난주 엑스(X·옛 트위터)에서 활동하는 인플루언서가 직접 구매해 사용 후기를 공개하면서 반응이 본격적으로 확산했다. 해당 게시물은 약 300만 조회 수를 기록하며 큰 화제를 모았고, 콘텐츠 확산과 함께 제품 문의와 주문량도 급증했다.


자주의 지압 거실화는 발바닥 주요 지압점과 연계된 신체 부위를 알 수 있도록 디자인됐다. 오픈토형 디자인으로 발의 답답함을 줄였고, 발등을 감싸는 부분에는 벨크로 조절 기능을 적용했다.

자주 관계자는 "앞으로도 자주는 일상 속 작은 불편을 해결하는 실용적인 솔루션 제품들을 지속해서 개발하고 선보일 계획"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

