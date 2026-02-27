김재원 엘리스그룹 대표, 제5대 코리아스타트업포럼 의장 취임

"10년의 씨앗 결실 맺도록 할 것"

김재원 엘리스그룹 대표가 코리아스타트업포럼(코스포) 신임 의장으로 취임했다.

코리아스타트업포럼(코스포)는 김재원 대표를 제5대 신임 의장으로 선출했다고 27일 밝혔다.

코스포 대의원들은 26일 강남 마루180에서 열린 코스포 대의원총회에서 단독 후보로 오른 김 대표를 5대 의장에 만장일치로 선출했다. 이날 총회에는 4대 의장인 한상우 위즈돔 대표와 부의장단을 비롯한 이사사·대의원사·정회원사 등 60여명이 참석했다.

김재원 엘리스그룹 대표와 한상우 위즈돔 대표가 26일 코리아스타트업포럼 4·5대 의장 이·취임식에서 기념 사진을 찍고 있다. 코리아스타트업포럼 AD 원본보기 아이콘

김 신임 의장은 "출범 10주년을 맞는 2026년을 기점으로 인공지능(AI) 기술 쿼터제 도입 등 신산업 분야 규제 혁신과 글로벌 협력을 강화해 지난 10년의 씨앗이 스타트업 생태계의 풍성한 열매로 결실을 맺도록 앞장서겠다"라고 취임 소감을 밝혔다.

이날 현장에서는 2025년 코스포가 전개한 사업 결과 및 결산 보고가 진행됐으며, 올해 사업계획 공유와 예산안 등 주요 안건이 의결됐다.

올해 코스포는 출범 10주년을 맞아 보다 정교하고 고도화된 목표를 설정하고, 단순히 혁신의 장을 마련하는 조력자를 넘어 한국 스타트업의 다음 10년을 설계하는 '문제해결형 플랫폼'으로의 전환을 선언했다. 특히 회원사의 AX 지원을 통해 산업 경쟁력을 높이고, 스타트업 정책 의제 활성화를 통해 규제 혁신과 성장을 위한 제도적 기반을 공고히 할 계획이다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>