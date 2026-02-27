삼양 양영·수당재단, 179명에 13억4000만원 장학금 지원

대학·고교생 등록금 전액 및 생활지원금 지급

누적 275억원 후원

삼양그룹 산하 장학재단인 양영·수당재단은 26일 서울 종로구 삼양그룹 본사 대강당에서 '2026년도 장학증서 수여식'을 개최했다고 밝혔다.

26일 서울 종로구 삼양그룹 본사 대강당에서 열린 ‘2026년도 장학증서 수여식’에서 양영수당재단 김윤 이사장과 학생들이 기념촬영을 하고 있다. 삼양그룹 제공 AD 원본보기 아이콘

재단은 올해 총 179명의 장학생에게 13억4000만원의 장학금을 지원한다. 국내 대학(원)생 86명과 국내 대학에 재학 중인 외국인 대학생 6명에게는 졸업 시까지 최대 3년간 등록금 전액과 월 50만원의 생활지원금을 지급한다. 일반 고등학생 70명에게는 1인당 연간 100만원, 예술고 재학생 17명에게는 분기당 최대 300만원을 지원한다.

올해 장학생으로 선발된 박상현(고려대 대학원 기계공학과 1학년) 씨는 "학비와 생활비 부담을 덜고 학업에 전념할 수 있게 돼 감사하다"며 "받은 도움을 사회에 환원할 수 있는 인재로 성장하겠다"고 소감을 밝혔다.

김윤 이사장은 "꾸준한 노력과 성실함으로 장학생에 선발된 여러분을 진심으로 축하한다"며 "각자의 잠재력을 끊임없이 발전시켜 우리 사회와 인류의 더 나은 미래에 기여하는 인재로 성장하길 바란다"고 말했다.

양영재단은 1939년 삼양그룹 창업자인 고 수당 김연수 회장이 설립한 국내 최초의 민간 장학재단이다. 이후 1968년 장학사업 확대를 위해 수당재단이 추가 설립됐다. 두 재단은 '꿈을 이룰 기회를 제공한다'는 삼양그룹의 인재양성 철학을 바탕으로 장학 및 학술지원 사업을 이어오고 있다. 현재까지 2만3000명 이상에게 약 275억원의 장학금을 지원했으며, 기초과학·응용과학·인문사회 분야 연구자를 선정하는 '수당상'도 매년 운영하고 있다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



