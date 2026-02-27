상명대, 교육국제화역량 인증대학 선정

2030년 2월까지 인증대학 자격 부여

상명대학교가 외국인 유학생 유치 등 국제화 역량을 공식 인증받았다.

상명대는 교육부가 주관하는 '교육국제화역량인증제'(IEQAS) 평가에서 교육국제화역량 인증대학으로 선정됐다고 27일 밝혔다. 이번 인증을 통해 오는 3월부터 2030년 2월까지 인증대학 자격을 부여받는다.

교육국제화역량평가인증제는 외국인 유학생 유치·관리 등 국제화 역량이 우수한 대학을 정부가 공식 인증하는 제도이다. 재학생 충원율, 중도 탈락률, 불법 체류율 관리, 학업 지원 체계, 유학생 취업·진로 지원 등 대학의 역량과 직결되는 정량·정성적 지표를 바탕으로 심사가 이뤄진다. 이 중 우수한 평가를 받은 대학에 부여된다.

상명대는 외국인 유학생의 적응을 지원하기 위한 한국어 교육과정, 문화체험 프로그램, 맞춤형 서비스 등 우수한 외국인 유학생 관리 체계 구축을 인정받았다. 이번 인증대학 선정을 통해 유학생 비자 발급 심사 간소화, 정부초청외국인장학생(GKS) 선정 우대 등 혜택을 받게 된 상명대는 외국인 유학생 지원체계를 강화하고 유학생 전담 학과를 확대 운영할 예정이다.

이준영 상명대 대외협력처장은 "교육국제화역량 인증은 상명대의 유학생 관리 역량의 우수성이 인정받은 결과"라며 "앞으로도 유학생의 안정적인 학업과 생활을 위한 환경을 조성해 글로벌 시대에 맞는 혁신형 인재를 배출하겠다"고 말했다.





