[내일날씨] 전국 대부분 눈비…아침 영하권도

이민우기자

입력2026.02.23 20:54

수도권 예상 강수량 1㎜ 내외

화요일인 24일 전국 대부분 지역에서 비나 눈이 내리겠다. 일부 지역은 최저기온이 영하권에 머물겠다.


예상 적설량은 경기 남부·대전·세종·충남 동부 1㎝ 안팎, 강원·충북·전북 동부 1∼5㎝, 경상권 3∼8㎝ 등이다.

예상 강수량은 제주 20∼80㎜, 부산·울산·경남 10∼40㎜, 대구·경북 남부 5∼30㎜, 광주·전남 5∼30㎜, 전북 5∼20㎜, 충청권 5∼10㎜, 강원 동해안·산지 5㎜ 안팎, 수도권 1㎜ 내외다.


아침 최저기온은 -6∼5도, 낮 최고기온은 3∼10도로 예보됐다. 지역별 최저·최고 기온은 ▲서울 -1~5도 ▲인천 -1~4도 ▲수원 -1~5도 ▲춘천 -4~7도 ▲강릉 4~8도 ▲청주 1~5도 ▲대전 0~5도 ▲세종 -1~5도 ▲전주 1~5도 ▲광주 1~8도 ▲대구 1~6도 ▲부산 5~10도 ▲울산 2~8도 ▲창원 3~6도 ▲제주 7~12도로 예상됐다.


바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼3.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내) 파고는 동해·서해 0.5∼3.0ｍ, 남해 1.0∼4.0ｍ로 점쳐진다.

연합뉴스

연합뉴스

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

