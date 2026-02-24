돈 4배 더 쓸어담는다…역대급 호재에 신고가 "눈앞"

연일 강세중인 증시 속에서 누구보다 빠르게 진입하고 빠르게 수익을 달성하여 주목받는 전문가가 있다. 단타와 단기 매매 구간에서 초단기 타이밍 포착력을 바탕으로 연속 수익을 기록하고 있는 SBS Biz 전문가 김호영 대표이다.

■ 김호영 대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제 (클릭)

김 대표는 초단기 타이밍 포착에 특화된 실전매매 전문가다. 최근 단타 종목 중심으로 연속 수익 기록을 달성중. 특히 장중 변동성이 심한 구간에서도 빠른 판단과 대응으로 짧은 시간 안에 수익을 내는 것이 강점이다.

■ 지금 입장하면 추천종목과 내일 전략노트까지 바로 확인! (클릭)

그의 전략은 단순히 종목을 추천하는 것이 아니라, 진입·청산의 타이밍을 실시간으로 제시하는 구조다. 시장이 출렁일수록 빛을 발하는 그의 리딩은, 기다림보다 즉시 대응형 매매를 선호하는 투자자들에게 적합하다.

실전에서 증명된 적중률과 속도로, 김호영 대표는 '빠르게 번다'는 말의 의미를 실제로 보여주고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

☞ 매일 신고가 종목과 시황·전략을 확인하고 싶다면, 지금 참여!(클릭)

최근 핫이슈 종목

대원전선 대원전선 006340 | 코스피 증권정보 현재가 6,070 전일대비 630 등락률 +11.58% 거래량 60,591,080 전일가 5,440 2026.02.24 09:49 기준 관련기사 비만·대사질환 신약 트렌드…바이오株, 추가 상승 여력 충분연 4%대 최저금리로 투자금을 최대 4배까지? 대체거래소 이용자도 가능![특징주]엔비디아 호실적에 韓전선·전력설비 관련주↑ 전 종목 시세 보기 close , 롯데손해보험 롯데손해보험 000400 | 코스피 증권정보 현재가 2,380 전일대비 345 등락률 -12.66% 거래량 4,336,638 전일가 2,725 2026.02.24 09:49 기준 관련기사 [특징주]증권주 다음은 보험주…일제히 강세롯데손보, 금융위 상대 '경영개선권고' 취소 소송 취하롯데손보, '탐나오'와 제휴…"'제주갈 땐 보험' 무료가입" 전 종목 시세 보기 close , DB DB 012030 | 코스피 증권정보 현재가 2,160 전일대비 40 등락률 -1.82% 거래량 2,742,587 전일가 2,200 2026.02.24 09:49 기준 관련기사 DB, 525억 규모 DB손보 주식취득…지분율 0.85%총수일가 책임 안지는 미등기임원인 회사 163곳 정의선·구광모 등 '회장님' 젊어졌다…70년 이후 출생 오너가 회장·부회장 83명 전 종목 시세 보기 close , 대한전선 대한전선 001440 | 코스피 증권정보 현재가 33,350 전일대비 900 등락률 -2.63% 거래량 2,450,917 전일가 34,250 2026.02.24 09:49 기준 관련기사 KB자산운용 'RISE AI전력인프라 ETF', 순자산 1000억 돌파같은 기회를 더 크게? 최대 4배 주식자금을 연 5%대 합리적인 금리로보유 자금만으로는 수익이 부족했다면? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지 전 종목 시세 보기 close , 미래에셋생명 미래에셋생명 085620 | 코스피 증권정보 현재가 17,190 전일대비 1,070 등락률 +6.64% 거래량 2,195,069 전일가 16,120 2026.02.24 09:49 기준 관련기사 [특징주]증권주 다음은 보험주…일제히 강세금융위 "2026년 1월2일 전 생보사 사망보험금 유동화상품 출시"[실전재테크]연금처럼 쓰는 사망보험금, 신탁으로 관리…고령화시대 노후옵션 확대 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>