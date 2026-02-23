본문 바로가기
강원도교육청, 베트남 학생 4명 3월 입학…해외 유학생 사업 ‘첫 결실’

이종구기자

입력2026.02.23 10:47

베트남 학생 4명, 한국에너지마이스터고 입국

강원특별자치도교육청은 2026학년도 한국에너지마이스터고등학교에 입학 예정인 베트남 학생 4명이 지난 22일 인천국제공항을 통해 입국했다고 23일 밝혔다.

2026학년도 한국에너지마이스터고등학교에 입학 예정인 베트남 학생 4명이 지난 22일 인천국제공항을 통해 입국하고 있다. 강원도교육청 제공

2026학년도 한국에너지마이스터고등학교에 입학 예정인 베트남 학생 4명이 지난 22일 인천국제공항을 통해 입국하고 있다. 강원도교육청 제공

이번 입학은 강원특별자치도교육청이 추진해 온 해외 유학생 운영 사업의 첫 결실로, 베트남 교육훈련부 국제협력국 국제교육개발센터(CIED)와의 협력을 바탕으로 현지 설명회와 선발 절차 등을 거쳐 이루어졌다.


입국한 학생들은 2월 중 오리엔테이션 및 사전 적응 프로그램에 참여한 뒤 3월 1일자로 한국에너지마이스터고등학교 신입생으로 정식 입학하여 정규 교육과정을 이수하게 된다.

유학생의 안정적인 정착을 위해 △공동체 적응 프로그램 △상호문화 이해 교육 △지역 문화체험활동 △한국어 집중 지원 프로그램 등을 운영하며, 학업 지속 가능성과 학교 적응도를 높일 계획이다.


이번 사례를 바탕으로 도교육청은 운영 성과를 면밀히 분석하고, 해외 유학생 프로그램의 안정적 정착과 내실화를 단계적으로 추진해 나갈 예정이다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

