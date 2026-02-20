코웨이, 자가관리 편의성 높인 '플로우360 공기청정기' 출시

일체형 필터로 자가관리 편의성 강화

코웨이는 자가관리 전용 제품인 '플로우360 공기청정기'를 출시했다고 20일 밝혔다. 이 제품은 권장 사용 면적 63㎡와 76㎡ 두 가지 타입으로 출시됐다. 일체형 필터를 적용해 자가관리 편의성을 높이고 공기역학적 설계를 통해 청정 성능을 강화한 것이 특징이다.

또 원통형 구조의 360° 서라운드 흡입 방식으로 어느 방향에서든 공기를 빠르게 흡입한다. 여기에 공기역학적 설계를 바탕으로 한 하이퍼 볼텍스(Hyper Vortex) 시스템을 더해 보다 강력한 풍량과 공기 순환으로 안정적인 청정 성능을 구현했다.

신제품은 관리가 간편한 일체형 '에어클린 3-in-1 필터'를 탑재했다. 이 필터는 ▲에어클린 V케어필터 ▲멀티그리드 탈취필터 ▲극세사망 프리필터 3종을 하나로 결합한 원통형 구조로, 극초미세먼지를 99.999% 제거하고 일상 속 유해가스 제거 성능을 갖췄다. 사용자는 세 가지 필터를 각각 관리할 필요 없이 필터 하나만 교체하면 돼 관리가 간편하다.

코웨이 플로우360 공기청정기는 실용적인 기능도 갖췄다. 실내 공기 오염도를 실시간으로 감지해 4단계 색상(블루, 그린, 옐로우, 레드)으로 알려주는 인디케이터를 적용해 공기 상태를 직관적으로 확인할 수 있다. 또한 사용 환경에 맞춰 간편하게 사용 가능한 ▲자동 ▲취침 ▲터보 ▲에코 등 4가지 맞춤 모드도 지원한다.

신제품은 세계적인 권위의 'iF 디자인 어워드'와 '레드닷 디자인 어워드', '핀업 디자인 어워드' 등 글로벌 디자인 상을 수상하며 디자인 우수성도 인정받았다. 코웨이 관계자는 "플로우360 공기청정기는 글로벌 디자인 어워드에서 3관왕 영예를 안으며 혁신적인 기능과 디자인 우수성을 인정받은 제품"이라며 "강력한 청정 성능은 물론 필터 교체가 간편해 자가관리형 공기청정기를 찾는 소비자들에게 많은 관심을 받을 것으로 기대한다"고 말했다.





