춘천시, ‘일상에 스민 레저’로 1만7000명 참여 이끈다…4대 사업 본격화

춘천시, 호수 레저관광 상시 운영 체계 구축

춘천레저·태권도조직위, 사계절 레저도시 구현

시민레저아카데미·레저대회·에코시리즈 사계절 운영

18년째 이어지고 있는 춘천 레저사업이 올해 시민 참여 확대와 호수 레저문화 정착을 목표로 한 단계 더 도약한다.

시민레저아카데미 강습형 수상스키. 춘천시 제공 AD 원본보기 아이콘

춘천레저·태권도조직위원회(위원장 육동한)는 △시민레저아카데미 △춘천레저대회 △시민레저이벤트 △레저관광(에코시리즈) 등 4대 레저사업을 사계절 상시 운영해 시민과 관광객이 함께 즐기는 생활형 레저도시 구현에 나선다고 20일 밝혔다. 올해 전체 목표 참가 규모는 약 1만7000여명이다.

시민레저아카데미는 육상·수상·설상 종목을 아우르는 체험형·강습형 프로그램과 레저리그로 운영된다. BMX레이싱, 우든카누, 패들보드, 수상스키, 웨이크보드 등 체험형 프로그램과 스케이트보드, 송암라이딩, 윈드서핑 등 강습형 프로그램을 병행한다. 입문과 경험 단계별 운영을 통해 체험에서 교육, 리그 참여로 이어지는 구조를 유지하고, 우든카누는 2000명 규모로 확대한다. 겨울철에는 초·중등 대상 스노우보드 캠프도 이어간다.

춘천레저대회는 경기 중심 대회에서 벗어나 시민과 관광객이 함께 즐기는 생활형 레저대회로 재편된다. 레저경기대회 5종과 시민레저이벤트 6종을 계절별로 분산 개최한다. 스케이트보드, 트레일러닝, 그란폰도, 노을마라톤, BMX레이싱 등 종목과 함께 딥워터 페스티벌, 패들보드 페스타, 요가 및 카누 체험, 키즈레저챌린지, 피지컬춘300 등 시민 참여형 이벤트를 확대한다. 매년 참가자가 늘고 있는 요가·카누 체험과 키즈레저챌린지도 확대 편성된다. 패들보드 페스타는 내수면 최초 개최로 안전한 수상 레저 참여 기회를 넓히고 노을마라톤은 신규 계절 맞춤형 대회로 운영된다.

레저관광은 '에코시리즈'로 통합 운영한다. 자전거·카누·붕어섬 둘레길 트레킹을 결합한 에코투어에 더해 가이드와 함께 의암호를 순환하는 에코라이드, 자전거와 캠핑을 결합한 에코팩킹을 도입한다. 체험형 콘텐츠를 단계적으로 확장해 체류형 관광 수요를 유도한다는 구상이다.

레저를 교육과 연계하는 협력도 확대한다. 한국폴리텍대학 춘천캠퍼스와 연계해 시민레저아카데미와 레저관광 프로그램을 대학 수업과 접목하고, 한림대학교 RISE 사업단과는 레저관광 가이드 양성 교육을 추진한다. 초·중·고 대상 '1교 1레저 프로그램'을 통해 학교 밖 안전한 레저 체험 기반도 이어간다. 강원대학교 외국인 유학생을 대상으로 한 지역 정주형 참여 프로그램도 지속 운영할 계획이다.

시민레저아카데미 윈드서핑. 춘천시 제공 원본보기 아이콘

레저관광은 3월부터, 시민레저아카데미는 4월부터 내년 2월까지, 춘천레저대회는 5월부터 11월까지 이어지며 연중 운영 체계를 갖춘다.

앞서 조직위는 지난해 체험·교육·관광을 연계한 운영 구조를 정착시키며 전국 실참가자 약 1만4000여명을 기록했다. 대회 중심에서 생활·체험 중심으로 방향을 넓히며 시민 참여 기반을 확장했다. 올해는 성과평가 결과를 토대로 단발성 행사를 재정비하고, 선택과 집중 전략을 통해 일상 속에 자연스럽게 스며든 레저로 구조를 공고히 한다는 방침이다.

조직위 관계자는 "체험과 교육, 관광이 자연스럽게 이어지는 구조를 통해 시민과 방문객 모두가 즐길 수 있는 레저문화를 더욱 확산해 나가겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>