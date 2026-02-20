홍천군, ‘기업 지원사업’ 접수…시제품부터 판로까지 맞춤형 기업 지원

홍천군, 순수 군비로 중소기업 경쟁력 강화

제품 개발부터 생산·판로까지 3개 분야 지원

강원도 홍천군(군수 신영재)은 관내 중소기업의 경영 안정과 경쟁력 강화를 위해 '2026년 홍천군 기업 지원사업' 신청을 오는 25일까지 접수한다고 20일 밝혔다.

홍천군청 전경. 홍천군 제공 AD 원본보기 아이콘

홍천군 기업 지원사업은 홍천군 자체 예산으로 편성한 순수 군비 사업으로 지역 기업의 체질 개선과 지속 가능한 성장을 직접 지원하기 위해 마련됐다.

홍천군은 기업이 현장에서 체감할 수 있는 실질적 지원을 제공해 지역 산업 기반을 강화하고, 지역경제 선순환 구조를 확립한다는 방침이다.

사업은 재단법인 홍천메디칼허브연구소에 위탁해 운영하며 총 3개 분야로 추진한다.

첫째, 수요자 맞춤형 기업 지원사업은 시제품 제작과 디자인 개선, 온라인과 오프라인 홍보물 제작, 단계별 맞춤형 지원 등을 통해 제품 경쟁력과 마케팅 역량 강화를 지원한다.

둘째, 중소기업 생산성 향상 지원사업은 생산설비와 안전 장비, 자동화 시스템 도입 등을 지원해 생산공정 효율을 높이고 산업 안전 수준을 강화한다.

셋째, 우수제품 홍보 및 판로 지원사업은 국내외 구매상담회 운영, 대형 유통망 입점 지원, 온라인 판매 채널 확대 등을 통해 판로를 넓히고 매출 증대를 뒷받침한다.

이번 사업의 신청 기간은 2월 9일부터 25일까지이며, 신청을 희망하는 기업은 재단법인 홍천메디칼허브연구소 기업 지원 플랫폼에 회원사로 가입한 후 기업 정보를 등록하고 온라인으로 접수하면 된다.

홍천군 관계자는 "이번 기업 지원사업은 홍천군이 자체 예산을 투입해 지역 기업을 직접 지원하는 사업"이라며 "관내 중소기업이 안정적으로 성장하고 경쟁력을 갖출 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

한편, 홍천군은 앞으로도 군비를 활용한 기업 맞춤형 지원 정책을 확대해 지역 산업 경쟁력을 강화하고, 기업과 함께 성장하는 경제 기반을 구축해 나갈 계획이다.





홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



